Lyžařka Vlhová po ošklivém zranění: Konečně návrat, ale...

Autor: sm, ČTK
Petra Vlhová oznámila návrat.
Petra Vlhová a její manažer Richard Galovič.
Petra by se ráda představila na olympiádě v Itálii.
Loni v lednu ji karambol v Jasné vyřadil ze hry. Petra Vlhová (30) pak musela podstoupit dvě operace a dlouhé měsíce čekat, než se její zraněné koleno dokázalo zotavit. Teď ale přišla fantastická zpráva. Olympijská šampionka z Her v Pekingu se vrací!

Slovenská lyžařská hvězda Petra Vlhová se po vážném zranění kolena a dvou operacích vrací na svahy. Někdejší vítězka Světového poháru by se ráda představila na únorové olympiádě v Itálii, kde by měla obhajovat zlatou medaili ve slalomu z Pekingu. O jejím návratu dnes informoval manažer jejího týmu Richard Galovič.

Vlhová se vážně zranila loni 20. ledna po pádu v závodu Světového poháru doma v Jasné. Přetrhla si zkřížený i postranní vaz v pravém kolenu a podstoupila operaci. Letos v březnu musela absolvovat další zákrok.

„Petra byla v podobné pozici už před rokem, kdy jsme si mysleli, že přesun na sníh jí umožní plný návrat do vrcholového lyžování. Bohužel musela před více než šesti měsíci absolvovat druhou operaci. A během těch šesti měsíců naplnila všechny požadavky lékařů a našeho fyzioterapeutického týmu,“ uvedl Galovič.

Po několikaměsíční kondiční přípravě dostala Vlhová zelenou k návratu na lyže a začne se chystat na ledovci Stelvio. „To nejtěžší je ještě před námi. Náš tým a Petru čeká ještě obrovské množství práce,“ řekl Galovič. Podle trenérů potřebuje třicetiletá závodnice absolvovat nejméně 50 tréninkových dnů na sněhu.

Kdy by se mistryně světa v obřím slalomu z roku 2019 a majitelka dalších pěti medailí ze světových šampionátů mohla znovu objevit v závodech, Galovič nechtěl odhadovat. Cílem jsou olympijské hry.

„Bylo by to naplnění všech našich snů a uděláme absolutní maximum. Ale současně jsme si plně vědomi toho, že dva roky nelyžovala a půjdeme den po dni. Nesmíme udělat žádné chyby,“ konstatoval manažer. Vlhovou nově povede Matej Gemza, jenž byl dříve asistentem jejích trenérů Maura Piniho a Livia Magoniho. 

Galovič ale zdůraznil, že se Petřin tým snaží být maximálně opatrný. „Nesmíme udělat žádné chyby. Dbáme na to, aby sportovec – i proto, jak málo máme času – nebyl ani nemocný, neměl virózu, jednoduše aby nedošlo k nějakému dalšímu zbytečnému přerušení nebo zkrácení přípravy. Protože se tady bavíme i zdravotních aspektech lyžování a myslím si, že uplynulé roky ukázaly, že sport je absolutně devastační. A když sportovec není připraven po všech stránkách na 110 procent, tak samotný výkon v závodech může být i zdraví ohrožující,“ pravil podle Šport24 manažer. Současně ocenil přístup všech sponzorů, kteří dlouhé měsíce čekali, až se Petra zotaví. 

„Nikdy neztratili naději, vždy Petře věřili a vlastně přišli s konceptem, že jí dají tolik času, kolik bude potřebovat. Je to velmi unikátní přístup nejen ve slovenském sportu, ale myslím si, že i globálně. Přesahuje to reklamní smlouvy nebo jakékoliv měřitelné nároky,“ zmínil v poděkování partnerům, kteří při Vlhové stáli i v náročných časech, kdy sama nevěděla, jak to s jejím návratem zpátky na lyže bude... 

