Vlhová promluvila o vztazích: Upřímné intimní přiznání
Už je to půldruhého roku od doby, co se lyžařka Petra Vlhová (30) zranila na svahu. Ve chvíli, kdy se prala s ošklivě poraněným kolenem, přišla také překvapivá zpráva o rozchodu s dlouholetým přítelem Michalem Kyselicou. Od té doby se po boku Slovenky žádný nový muž neobjevil. Co ale Petra u budoucího partnera nikdy nemíní tolerovat?
Petra, která po karambolu na lyžích podstoupila dvě operace a stále se zotavuje, si o svém pohledu na vztahy popovídala v pořadu Trochu jinak s Adelou Vinczeovou (44).
„Bojuju sama se sebou. Každý to tak někdy má a myslím si, že je to nejtěžší boj,“ zamýšlela se Petra, která na lyžích soupeřila například i s americkou hvězdou Mikaelou Shiffrinovou. „Tím, co se mi stalo... Teď myslím tu mou životní situaci, tedy zranění kolene, můj osobní život a vše tak dohromady, jsem začala trochu víc poznávat a nacházet samu sebe,“ popsala Vlhová, která se koncem loňského roku rozešla po pěti letech se svým partnerem Michalem Kyselicou.
Dvojice ale prý ukončila svůj vztah v dobrém a údajně zůstali kamarády. „S Michalem jsem se naučila, jak moc se umím zamilovat a jak velmi umím dát druhému lásku. To je moje nejčerstvější objevení. Zjistila jsem, že i takhle umím dát své srdce,“ ohlédla se Vlhová, která prý v minulosti nenesla dobře, když musela být sama. Dnes jí ale být single nevadí.
S Adélou probrala Petra mimo jiné i to, jaká je ve vztahu. „Projevuji lásku přes dotyk. Jsem velmi mazlivá,“ přiznala Vlhová, že polibky a objímání jsou pro ni základ. Dodala, že není žárlivá a partnerovi obvykle důvěřuje. „Jsem velmi tolerantní a dost partnerovi věřím, když ho mám vedle sebe. Tedy pokud mi nedává důvod žárlit! Pokud chce zkusit něco jiného, tak prosím pěkně, ale tam jsou dveře,“ vymezila se.
Rozpad vztahu semele spoustu lidí, ale co teprve, když se k tomu přidá i nejistá kariérní budoucnost tak, jak to bylo v případě zraněné Petry? Situace Vlhovou přiměla k tomu, aby na sobě začala mentálně pracovat po boku odborníka. „Začala jsem chodit na terapie a řešit to i takhle, protože někdy to bylo těžší. Pořád se ale tak trochu hledám. Můj život byl o tom, že jsem pořád byla na kopci a znala jsem jen lyže. Najednou přišlo zranění, člověk náhle zůstane sám doma a říká si: Co teď? Neznáš nic jiného, nemáš nic jiného... Do toho se ti rozpadne vztah a osobní život, který tě nějak držel, naráz nemáš,“ popisovala Vlhová chvíle, při kterých ji bylo těžko na duši.
„Pro mě byla velká rána to koleno, plus se do toho přidal i můj osobní život. Bylo to všechno najednou. Pořád s tím potřebuju pracovat a najít sama sebe. Myslím si, že kdo najde sám sebe, v životě vyhrál,“ míní Slovenka.