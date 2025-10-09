Úspěch miliardáře Komárka: Triumf v prestižním závodě maxi jachet! V posádce byla i manželka
Před třemi lety byl na moři nováčkem, teď si připsal na konto fantastický triumf! Český podnikatel Karel Komárek (56) ovládl finále prestižního jachtařského závodu.
Český miliardář a majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek zaznamenal fantastický sportovní úspěch! Jeho tým s třicetimetrovou maxi jachtou »V« zvítězil v kategorii Maxi 1 na prestižním závodě Les Voiles de Saint-Tropez určeném pro plavidla dlouhá přes 21 metrů.
Komárkův tým složený z elitních profesionálů, včetně olympijských vítězů a veteránů America’s Cupu, soutěžil během sezóny na sedmi regatách, z nichž šestkrát stanul na stupních vítězů. Úspěšnou sezonu zakončil druhým místem v celkovém hodnocení IMA Mediterranean Maxi Inshore Challenge, kde nestačil pouze na tým Galateia.
Závodu v Saint-Tropez se podle webu Seznam Zprávy účastnila i Komárkova manželka, která tým pravidelně doprovází. Podle mluvčí investiční skupiny KKCG Daniely Dvořákové ale například vynechává některé rozjížďky.
„Bylo to několik úžasných dní a byla to pro mě velká čest závodit s tak skvělým týmem: olympijskými vítězi, kapitány America’s Cupu, vítězi závodu Volvo Ocean Race a mnoha dalšími,“ uvedl Komárek na svém LinkedInu. Není to přitom dlouho, co se této disciplíně věnuje. „Před třemi lety jsem byl nováčkem, který neměl téměř žádné zkušenosti,“ ohlédl se miliardář, který má velký důvod k oslavě.