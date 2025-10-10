Známky českých reprezentantů: Kdo zářil a komu zápas nevyšel?

  • Známky za souboj s Chorvatskem

    Čeští fotbalisté se utkali s hvězdným výběrem Chorvatska. Jak si vedli v zápase? Oznámkovali jsme je jako ve škole.

  • Matěj Kovář 2

    S Krejčím na začátku navazovali komunikaci jako spojaři ve válce. Naštěstí se domluvili. Moc práce neměl, tu největší s šancí Šučiče.

  • Vladimír Coufal 3-

    V létě se místo podpisu smlouvy raději cachtal v moři s rodinkou. Podle toho to také vypadá. Železná kondice je tatam.

  • Martin Vitík 2-

    »Fraktura nasi«, tak se řekne zlomenině nosu latinsky. Vitíkovi ji div nezpůsobil Budimir, čímž následně »sešitému« Martinovo nadšení z úvodu poněkud zmrazil.

  • Ladislav Krejčí 1-

    Generál české obrany, lídr, křikloun, jistota. Tedy až na jedno podcenění Budimira, které riskantně napravil.

  • Jaroslav Zelený 3

    Hradci Králové, kde se narodil, se přezdívá »salón republiky«. Zelený je vážně gentleman, víc uličnictví by mu však neuškodilo.

  • Lukáš Červ 3-

    Zápas ještě pořádně nezačal a záložník podivně naběhl do lokte Budimira. Pak už se do televizních záběrů ničím dostat nemohl.

  • Tomáš Souček 3-

    Ani otrokáři v Číně u pásu, co strkají sandále do krabic, nevypadají v rachotě tak stereotypně, jako český kapitán na trávníku.

  • Lukáš Provod 2-

    Smolař dne. Přímák mu čapnul gólman, pak ho vykolejil nechtěný »strom« od rozhodčího a navrch dostal míčem do obličeje od kolegy Červa.

  • Pavel Šulc 3

    Po nejkrásnější akci Čechů trefil v bezva šanci jen Livakoviče a pak koukal na Chorého, jak soptí, že mu nenahrál.

  • Vasil Kušej 3-

    Na Světový den pošty žádný gólový balíček nedoručil. Zato se po každém faulu Čechů divil písknutí jako listonoš, co na adrese nezastihne příjemce.

  • Tomáš Chorý 3-

    Chorvati mu hned na začátu ukázali, že se s ním nebudou párat. Čeští špílmachři mu zase ukázali, že nejsou schopní vymyslet finální přihrávku.

  • Matěj Vydra 3

    Přišel oživit český útok, ovšem neoživil ho, ačkoliv turbo párkrát nastartoval. Takže nic.

    Pozn.: Černý a Lingr nehodnoceni, neodehráli dostatečný počet minut.

