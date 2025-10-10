Známky českých reprezentantů: Kdo zářil a komu zápas nevyšel?

Čeští fotbalisté se utkali s hvězdným výběrem Chorvatska. Jak si vedli v zápase? Oznámkovali jsme je jako ve škole.
Matěj Kovář 2
S Krejčím na začátku navazovali komunikaci jako spojaři ve válce. Naštěstí se domluvili. Moc práce neměl, tu největší s šancí Šučiče.
Vladimír Coufal 3-
V létě se místo podpisu smlouvy raději cachtal v moři s rodinkou. Podle toho to také vypadá. Železná kondice je tatam.
Martin Vitík 2-
»Fraktura nasi«, tak se řekne zlomenině nosu latinsky. Vitíkovi ji div nezpůsobil Budimir, čímž následně »sešitému« Martinovo nadšení z úvodu poněkud zmrazil.
Ladislav Krejčí 1-
Generál české obrany, lídr, křikloun, jistota. Tedy až na jedno podcenění Budimira, které riskantně napravil.
Jaroslav Zelený 3
Hradci Králové, kde se narodil, se přezdívá »salón republiky«. Zelený je vážně gentleman, víc uličnictví by mu však neuškodilo.
Lukáš Červ 3-
Zápas ještě pořádně nezačal a záložník podivně naběhl do lokte Budimira. Pak už se do televizních záběrů ničím dostat nemohl.
Tomáš Souček 3-
Ani otrokáři v Číně u pásu, co strkají sandále do krabic, nevypadají v rachotě tak stereotypně, jako český kapitán na trávníku.
Lukáš Provod 2-
Smolař dne. Přímák mu čapnul gólman, pak ho vykolejil nechtěný »strom« od rozhodčího a navrch dostal míčem do obličeje od kolegy Červa.
Pavel Šulc 3
Po nejkrásnější akci Čechů trefil v bezva šanci jen Livakoviče a pak koukal na Chorého, jak soptí, že mu nenahrál.
Vasil Kušej 3-
Na Světový den pošty žádný gólový balíček nedoručil. Zato se po každém faulu Čechů divil písknutí jako listonoš, co na adrese nezastihne příjemce.
Tomáš Chorý 3-
Chorvati mu hned na začátu ukázali, že se s ním nebudou párat. Čeští špílmachři mu zase ukázali, že nejsou schopní vymyslet finální přihrávku.
Matěj Vydra 3
Přišel oživit český útok, ovšem neoživil ho, ačkoliv turbo párkrát nastartoval. Takže nic.
Pozn.: Černý a Lingr nehodnoceni, neodehráli dostatečný počet minut.