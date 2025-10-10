Nový kouč Nedvěd a všichni muži Sparty: Rudá letka
Jeho nečekaný přílet má ve sparťanské kabině zajistit průvan. Ambiciózní pražský oddíl teď po Grossovi pilotuje – možná překvapivě – kouč Jaroslav Nedvěd (56). Ale z nebe nespadl!
Pavel Gross (57) vyletěl ze Sparty po dvou semifinálových nezdarech, s Vejvodou a Stavjaňou odnesli mizerný vstup do sezony. Vedení klubu ukázalo na bývalého obránce i trenérského asistenta Nedvěda, jenž vedl partnerské prvoligové Litoměřice. „Sparta je klub mého srdce, taková nabídka se neodmítá!“ nechal se slyšet extraligový šampion z let 2000 a 2022.
No bodejť! Jak by mohl Nedvěd říct ne, když je ve Spartě »zaháčkován« také kvůli známostem se šéfy. V sezoně 2022/23 se totiž na soupisce HC Letci Letňany »B« v krajské soutěži sešli nový kouč Nedvěd, majitel klubu Karel Pražák (56), generální ředitel Petr Vosmík (54) a sportovní ředitel Tomáš Divíšek (46), jehož hlavu fanoušci rudých i kvůli přestavbě kádru žádali taky.
Ale první titul od roku 2017 má zajistit sparťanům tahle rudá letka. A když ne? Připraví se další klubové legendy František Ptáček (50) a Jiří Zelenka (53), kteří se s nimi v béčku Letňan před pár lety klouzali taky!