Nový kouč Nedvěd a všichni muži Sparty: Rudá letka

Letci nastupují na střídačku Sparty
Trenér Jaroslav Nedvěd cepuje mladé sparťany na farmě v Litoměřicích
David Výborný a Jaroslav Nedvěd na hokejové exhibici v Letňanech
Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd šéfy potkával na ledě.
Tomáš Divíšek, sportovní ředitel, šéfuje i Letcům.
Petr Vosmík, generální ředitel, hraje v obraně.
Karel Pražák, majitel, Za Letňany válí v útoku.
Sparťané Michal Sivek, Jaroslav Nedvěd a Petr Havelka se radují s mistrovským pohárem v roce 2002
Jakub Klepiš nastoupil v dresu Sparty i v úvodním kole Tipsport extraligy
Milan Gulaš se před úvodním extraligovým zápasem sezony mezi Motorem a Spartou rozloučil s kariérou
Pavel Kousal v 54. minutě rozhodl o výhře Sparty na ledě Motoru
Zámořská posila Sparty Mark Pysyk
Sparťanský útočník Tomáš Hyka v utkání na ledě Českých Budějovic
Michael Špaček a Filip Chlapík se radují z druhé sparťanské trefy na ledě Motoru
Mark Pysyk a Martin Beránek si vzájemně ochutnali své rukavice
Sparťanští hokejisté se radují z vyrovnávací branky Marka Pysyka na 1:1

Jeho nečekaný přílet má ve sparťanské kabině zajistit průvan. Ambiciózní pražský oddíl teď po Grossovi pilotuje – možná překvapivě – kouč Jaroslav Nedvěd (56). Ale z nebe nespadl!

Pavel Gross (57) vyletěl ze Sparty po dvou semifinálových nezdarech, s Vejvodou a Stavjaňou odnesli mizerný vstup do sezony. Vedení klubu ukázalo na bývalého obránce i trenérského asistenta Nedvěda, jenž vedl partnerské prvoligové Litoměřice. „Sparta je klub mého srdce, taková nabídka se neodmítá!“ nechal se slyšet extraligový šampion z let 2000 a 2022.

No bodejť! Jak by mohl Nedvěd říct ne, když je ve Spartě »zaháčkován«  také kvůli známostem se šéfy. V sezoně 2022/23 se totiž na soupisce HC Letci Letňany »B« v krajské soutěži sešli nový kouč Nedvěd, majitel klubu Karel Pražák (56), generální ředitel Petr Vosmík (54) a sportovní ředitel Tomáš Divíšek (46), jehož hlavu fanoušci rudých i kvůli přestavbě kádru žádali taky.

Ale první titul od roku 2017 má zajistit sparťanům tahle rudá letka. A když ne? Připraví se další klubové legendy František Ptáček (50) a Jiří Zelenka (53), kteří se s nimi v béčku Letňan před pár lety klouzali taky!

