Pravděpodobné sestavy: návrat Chorého do základu, Kadeřábek i Birmančevič za Spartu
Podzimní část Chance Ligy míří do finiše. Tento víkend se odehraje 19. kolo, poslední v kalendářním roce 2025. Lídr tabulky Slavia přivítá v sobotním šlágru Jablonec a do základu by se mohl vrátit útočník Tomáš Chorý. Sparta pro změnu uzavře celý program nedělním duelem proti Liberci, Plzeň před vlastními fanoušky změří síly s pražskou Duklou. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.
Severočeši skórovali v osmi z posledních devíti utkání, z toho ve čtyřech doma. Proti Slovácku vyšli střelecky naprázdno naposledy na podzim 2023.
Roman Skuhravý dosud odkoučoval na hřišti Teplic tři zápasy s vyrovnanou bilancí 1 – 1 – 1. Zdenka Frťalu ale potká ve své kariéře úplně poprvé.
Ostravany i přes zlepšený bodový příděl trápí ofenziva. Zápasy pouze dvou celků top 10 lig skončily v této sezoně častěji 0:0 – Slovácka a Realu Oviedo.
Defenzivně není Baník pro Pardubice oblíbeným soupeřem. Alespoň gól od něj dostaly v každém ligovém zápase, plus pět branek ve dvou pohárových utkáních.
- Pátou červenou kartou v sezoně se Hradec vyrovnal Pardubicím a Olomouci. V tuto chvíli má jen o jedno vyloučení méně než za celý minulý ročník.
- Nejproduktivnější část zápasu zažívají Boleslavští před půlí. Žádný tým v lize nedal mezi 31. a 45. minutou více gólů (8), navíc skrze sedm různých hráčů.
Slavia má šanci se stát prvním neporaženým týmem po 19 kolech od sezony 2020/21. Historicky se to v české lize povedlo jen pětkrát, z toho třikrát „sešívaným“.
Dá-li Jablonec první gól, dotahuje zápasy do výhry, žádný tým nemá tolik vítězných úvodních gólů (8). V Edenu ale vedl naposledy v roce 2019 (prohra 1:2).
Bohemians jsou se šesti domácími ligovými góly nejhůře střílející tým soutěže. Doma ale Karvinským dali minimálně gól už v šesti zápasech v řadě.
Karviná nadále nepůsobí vzadu jistě, s Baníkem posbírala teprve druhé čisté konto sezony. S 19 góly má nejhorší obranu ve venkovních zápasech v lize.
Naposledy Viktoria nastřílela Dukle v domácím prostředí čtyři branky. Z hráčů, kteří v kádru stále jsou, se trefili Durosinmi a Vydra.
Útočník Michal Kroupa se stal v 18 letech teprve druhým teenagerem od El Hadjiho Malicka Dioufa, který dal gól ve dvou po sobě jdoucích utkáních.
Zlín zažívá nejdelší sérii proher pod koučem Červenkou (5) a svou nejdelší od roku 2022. Doma se Sigmou inkasoval v každém z posledních čtyř utkání.
Sigma má v ligových zápasech po evropských výjezdech bilanci dvou výher a jedné prohry. Tu jedinou schytala na hřišti soupeře (0:1 s Hradcem).
Sparta v Olomouci vyhrála o gól a to už poosmé v sezoně. Jen Bruggy mají z top deseti lig víc podobných výher. Rovněž skórovala v 17 z posledních 18 utkání.
Radoslav Kováč má jen proti Slavii jako trenér horší bilanci než proti Spartě (1 – 0 – 8). Na Letné ale jeho týmy skórovaly v každém ze čtyř dosavadních utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu