Pravděpodobné sestavy: návrat Chorého do základu, Kadeřábek i Birmančevič za Spartu

Sparta potřebuje Kadeřábky, spor o Chytila, Holcovo rýpnutí, facka pro Plzeň. Co zimní přestupák? • Zdroj: iSport.tv
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Sparťanští beci Pavle Kadeřábek (vpravo) a Santiago Eneme si hlídají olomouckého útočníka Jana Klimenta
35
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Podzimní část Chance Ligy míří do finiše. Tento víkend se odehraje 19. kolo, poslední v kalendářním roce 2025. Lídr tabulky Slavia přivítá v sobotním šlágru Jablonec a do základu by se mohl vrátit útočník Tomáš Chorý. Sparta pro změnu uzavře celý program nedělním duelem proti Liberci, Plzeň před vlastními fanoušky změří síly s pražskou Duklou. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.

  • Severočeši skórovali v osmi z posledních devíti utkání, z toho ve čtyřech doma. Proti Slovácku vyšli střelecky naprázdno naposledy na podzim 2023.

  • Roman Skuhravý dosud odkoučoval na hřišti Teplic tři zápasy s vyrovnanou bilancí 1 – 1 – 1. Zdenka Frťalu ale potká ve své kariéře úplně poprvé.

  • Ostravany i přes zlepšený bodový příděl trápí ofenziva. Zápasy pouze dvou celků top 10 lig skončily v této sezoně častěji 0:0 – Slovácka a Realu Oviedo.

  • Defenzivně není Baník pro Pardubice oblíbeným soupeřem. Alespoň gól od něj dostaly v každém ligovém zápase, plus pět branek ve dvou pohárových utkáních.

  • Pátou červenou kartou v sezoně se Hradec vyrovnal Pardubicím a Olomouci. V tuto chvíli má jen o jedno vyloučení méně než za celý minulý ročník.
  • Nejproduktivnější část zápasu zažívají Boleslavští před půlí. Žádný tým v lize nedal mezi 31. a 45. minutou více gólů (8), navíc skrze sedm různých hráčů.

  • Slavia má šanci se stát prvním neporaženým týmem po 19 kolech od sezony 2020/21. Historicky se to v české lize povedlo jen pětkrát, z toho třikrát „sešívaným“.

  • Dá-li Jablonec první gól, dotahuje zápasy do výhry, žádný tým nemá tolik vítězných úvodních gólů (8). V Edenu ale vedl naposledy v roce 2019 (prohra 1:2).

  • Bohemians jsou se šesti domácími ligovými góly nejhůře střílející tým soutěže. Doma ale Karvinským dali minimálně gól už v šesti zápasech v řadě.

  • Karviná nadále nepůsobí vzadu jistě, s Baníkem posbírala teprve druhé čisté konto sezony. S 19 góly má nejhorší obranu ve venkovních zápasech v lize.

  • Naposledy Viktoria nastřílela Dukle v domácím prostředí čtyři branky. Z hráčů, kteří v kádru stále jsou, se trefili Durosinmi a Vydra.

  • Útočník Michal Kroupa se stal v 18 letech teprve druhým teenagerem od El Hadjiho Malicka Dioufa, který dal gól ve dvou po sobě jdoucích utkáních.

  • Zlín zažívá nejdelší sérii proher pod koučem Červenkou (5) a svou nejdelší od roku 2022. Doma se Sigmou inkasoval v každém z posledních čtyř utkání.

  • Sigma má v ligových zápasech po evropských výjezdech bilanci dvou výher a jedné prohry. Tu jedinou schytala na hřišti soupeře (0:1 s Hradcem).

  • Sparta v Olomouci vyhrála o gól a to už poosmé v sezoně. Jen Bruggy mají z top deseti lig víc podobných výher. Rovněž skórovala v 17 z posledních 18 utkání.

  • Radoslav Kováč má jen proti Slavii jako trenér horší bilanci než proti Spartě (1 – 0 – 8). Na Letné ale jeho týmy skórovaly v každém ze čtyř dosavadních utkání.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

