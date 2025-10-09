Zemřel bývalý zápasník MMA Mokhtarian (†33): Poprava přímo na ulici!
Tragická zpráva dorazila od australské policie. Ta potvrdila střelbu na ulici s úmrtím. Zemřelým je bývalý zápasník Suman Mokhtarian (†33), který se v poslední době věnoval trénování svěřenců. Nešlo přitom o první střelecký incident mířený na něj.
Mokhtarian se procházel po předměstí Sydney kolem 18.hodiny, když se stal obětí střelby. Přivolaní záchranáři mu již nedokázali pomoci. „Policisté z policejního velitelství v Riverstone dorazili na místo a našli muže se střelnými zraněními. Ošetřili ho záchranáři z Nového Jižního Walesu, ale na místě zemřel,“ popsali policisté ve zprávě. Zároveň se domnívají, že se jednalo o cílený útok.
Krátce po události, přibližně v 18:15, totiž byly na Riverstone Road v Riverstone přivolány záchranné složky po hlášení o požáru auta. „Hasičské a záchranné sbory dorazily na místo a požár uhasily, vozidlo však bylo zničeno. Policie zřídila druhé místo činu a pracuje na zjištění, zda spolu oba incidenty souvisejí,“ pokračuje hlášení. Na Mokhtariana se střílelo už v únoru roku 2024, ale tehdy vyvázl bez vážných následků.
Suman Mokhtarian zápasil v UFC v letech 2018 a 2019 ve dvou zápasech, které prohrál. Přitom přicházel do organizace jako možná vycházející hvězda s bilancí 8 výher, 0 proher. Po druhé prohře v UFC se začal věnovat trénování svých žáků. Společně s bratrem Ashkanem se snažili pozvednout australské MMA.