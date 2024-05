Lidé zavzpomínají na atletku zastřelenou na Filozofické fakultě: Atletický svaz pořádá Memoriál Kláry Holcové!

Prosincový útok šíleného střelce na půdě Filozofické fakulty si vyžádal 14 lidských životů. Mezi nimi byla bohužel také mladá atletka Klára Holcová (†20), která na Karlově Univerzitě studovala obor archivnictví a bohemistika. Český atletický svaz se nyní rozhodl, že uctí památku nadějné vrhačky a na víkend přichystal memoriál nesoucí její jméno.

„Ve Staré Boleslavi v neděli proběhne Memoriál Kláry Holcové. Akce je vzpomínkou na reprezentantku zdejšího klubu, devítinásobnou medailistku z domácích šampionátů ve vrhu koulí, která tragicky zahynula při střelbě na filozofické fakultě. Přihlášení je možné na našich webových stránkách atletika.cz,“ oznámil Český atletický svaz na svém Instagramu.

Klára Holcová závodila za klub Atletika Stará Boleslav. Její disciplínou byl hlavně vrh koulí, do ruky uměla vzít i disk. Jako koulařka získala v mládežnických kategoriích na domácích republikových šampionátech devět medailí. V roce 2022 reprezentovala Česko i na dvou mezistátních utkáních kategorie do 20 let.

Její slibnou atletickou kariéru však zastavila tragická událost, která se odehrála na konci prosince. Do budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze tehdy vstoupil ozbrojený útočník, který pomocí samonabíjecí pušky připravil o život 14 lidí a následně spáchal sebevraždu.