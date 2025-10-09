Sport Magazín: volejbaloví hrdinové i kořeny všech klubů z Premier League
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s hrdiny volejbalového mistrovství světa Adamem Zajíčkem a Milanem Moníkem. Znáte původ všech klubů fotbalové Premier League? Někde hrál roli pes, jinde Shakespeare. Antonín Barák starší nabízí skvělé rady pro všechny rodiče sportujících dětí. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
Rozhovor: Adam Zajíček & Milan Moník / volejbalové opory na MS
Téma: kořeny Premier League / jak vznikly všechny kluby
Rozhovor: Antonín Barák starší / Branky, děti, rodiče
Z jiného úhlu: Marek Sýkora / o tátovi, bratrovi i Rulíkovi
Uniklo z facebooku: Jiří Procházka / po dalším úspěchu v UFC
TV program: všechny sportovní stanice