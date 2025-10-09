Předplatné

Sport Magazín: volejbaloví hrdinové i kořeny všech klubů z Premier League

Sport Magazín a rozhovor s hrdiny volejbalového mistrovství světa • Zdroj: isportTV
Titulní strana pátečního Sport Magazínu s českými volejbalovými hrdiny Adamem Zajíčkem a Milanem Moníkem
České volejbalisty po čtvrtém místě na MS vítala na letišti více než stovka fanoušků, především mladých volejbalistů
Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu během utkání s Brightonem
Volejbalista Adam Zajíček vystoupil na tiskové konferenci
West Ham v prvním zápase Nuna Espírita Santa remizoval na Evertonu
Trenér českých volejbalistů Jiří Novák během zápasu s Íránem
Jack Grealish v utkání proti Liverpoolu
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s hrdiny volejbalového mistrovství světa Adamem Zajíčkem a Milanem Moníkem. Znáte původ všech klubů fotbalové Premier League? Někde hrál roli pes, jinde Shakespeare. Antonín Barák starší nabízí skvělé rady pro všechny rodiče sportujících dětí. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

Rozhovor: Adam Zajíček & Milan Moník / volejbalové opory na MS

Téma: kořeny Premier League / jak vznikly všechny kluby

Rozhovor: Antonín Barák starší / Branky, děti, rodiče

Z jiného úhlu: Marek Sýkora / o tátovi, bratrovi i Rulíkovi

Uniklo z facebooku: Jiří Procházka / po dalším úspěchu v UFC

TV program: všechny sportovní stanice

