Fotbal co bavil, Kuol poprvé v základu a král Macek. Co předvedla Sparta v Boleslavi?

Video placeholder
Fotbal co bavil, Kuol poprvé v základu a král Macek. Jak si vedla Sparta v Mladé Boleslavi? • Zdroj: iSport.tv
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Grang Kuol v dresu pražské Sparty
Lukáš Haraslín se po jednom ze soubojů těžko zvedal z trávníku
Sparta zvítězila v 16. kole Chance Ligy v Mladé Boleslavi 2:1 a připsala si venkovní výhru téměř po dvou měsících. „Tohle utkání muselo fanoušky bavit a velkou měrou tomu přispěla Mladá Boleslav.” říká v Prvním dojmu redaktor deníku Sport Jiří Fejgl. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>

  • Jak si s utkáním poradil Garang Kuol?
  • Proč byl Macek označen za krále utkání?
  • Co změnila Boleslav ve druhém poločase?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta16104230:1734
2Slavia1596029:1133
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

