Sigma skautovala lídry Liberce v Pardubicích. Články nečtu, nemám ponětí, smál se Kováč
Přijeli do Pardubic, vystavili tam tříbodovou fakturu – a spokojeně odjeli zpátky do Liberce. Fotbalisté Slovanu jsou v laufu, výhra 4:0 na východě Čech byla pohodová a kontrolovaná. Sledoval ji i hlavní skaut Olomouce, která má podle redakčních informací zájem o opory Liberce. iSport o tom psal v pátek. „Jsou to naši hráči. A doufám, že ještě dlouho budou,“ reagoval trenér Slovanu Radoslav Kováč. Severočeši vyzvou příště doma právě Hanáky.
Ve čtvrtek se sešel majitel Liberce Ondřej Kania s bossem Olomouce Pavlem Hubáčkem, řešil se zájem Sigmy o trio opor Slovanu. Líbí se jí Ermin Mahmic, Lukáš Mašek a Vojtěch Stránský. I proto na ně Hanáci v sobotu na zápas do Pardubic vyslali svého hlavního skauta Martina Mišovce.
Co viděl? Druholigový výkon domácích, kteří budou mít problém, pokud se výkonnostně i personálně nevzchopí. Stejně jako minule v Olomouci vystřelili pouze jednou na bránu a celkově nepůsobili jako tým, který se hodlá nějak reálně prát o záchranu. Taky dorazilo jen 1748 diváků.
„Prohráli jsme zaslouženě, je to pro nás facka. Tři góly ze standardních situací jsou taky špatně. Od první branky byl Liberec všude dřív, jejich předvídavost a reakční rychlost byla alfou a omegou při brejkových situacích. Dostat čtyři góly mě s prominutím sere, pro mě jako pro bývalého obránce je to hrozný, obzvlášť doma. Každá taková prohra je ostudná,“ mrzelo kouče Pardubic Jana Trousila.
Zato na Slovan se parádně koukalo, ze Severočechů na všechny strany stříká enormní pohoda. Po úvodní brance už dominovali, utkání díky výborné organizaci kontrolovali a byli efektivní. Z posledních třech ligových zápasů mají skóre 13:0! Pouze nizozemský PSV si v tomto ročníku v nejlepších deseti evropských deseti soutěžích podle Opty vytvořil víc velkých šancí (57) než Liberec (50).
Kováč: Musíme udržet koncentraci, teď se daří...
„Naši fanoušci budou možná nadšení, když to řeknu, ale možná nám pomohlo prohrané derby. Jsme mentálně dál než před rokem. Kluci mají dobrý týmový duch, jsou kamarádi, ale tlačí se navzájem. Chtěl bych pochválit hráče, kteří zápas začínali, i hráče, kteří zápas končili. Záměrně neříkám střídající, nerozlišujeme to. Jsou hladoví, pracovití. Teď se nám daří, ale musíme udržet koncentraci do konce roku,“ apeloval trenér Radoslav Kováč.
Z týmového laufu vylézají individuality – a o ty je pak logicky zájem jinde. Nejen na Andrově stadionu. Zvlášť když jsou mladí, což liberecký kádr splňuje. Věkový průměr střelců úvodních tří branek? 20,3 let. Jakmile se po půlhodině duelu Afolabi Soliu trefil po řetězci prohraných soubojů ze strany domácích a otevřel soka, Kania na VIP tribuně vyskočil radostí a oslavoval zaťatou pěstí.
Mahmic před zraky skauta Sigmy dost nadějných situací pokazil špatným řešením, nicméně přidal další asistenci parádně načasovaným pasem (celkem má 5+2), střídající Mašek znovu skóroval (6+0). Nejméně výrazný z tria byl záložník Stránský, jenž začal lacinými ztráty, ale postupem času s parťákem Toumanim Diakitem opanoval střed pole. I díky nim mohl Slovák Patrik Dulay a stoper Dominik Plechatý oslavit premiérový ligový gól v kariéře.
Zpátky k interesu Sigmy o lídry Liberce. Kováč sice vtipkoval, že žádné články nečte a o ničem nemá ponětí. Nicméně vzpomeňte na léto: miliardář Hubáček chtěl Ahmada Ghaliho, tak ho prostě zpod Ještědu vykoupil. Kouč ve skutečnosti úplně klidným být nemůže.
„Změnilo se to tady příchodem hodně velmi bohatých lidí. Myslím, že je to dobře pro fotbal. Ale my se fakt soustředíme na výkon a kabinu, ta je pro mě nejdůležitější. Snažíme se opravdu každý den pracovat na maximum. Zbytek jako trenér těžko ovlivním. Snažím se dělat tu nejlepší práci, i když samozřejmě někdy i s chybami. Uvidíme, co se stane,“ zakončil Kováč.
Příští ligové kolo bude pikantní: na stadionu U Nisy přijede Olomouc. Mahmic kvůli čtvrté žluté kartě hrát nebude, na podhrotové pozici ho pravděpodobně nahradí Mašek. Skauti i generální sportovní manažer Pavel Hapal budou znovu v pozoru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|2
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu