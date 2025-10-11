Procházka, a jeho příští rvačka: Praha či Bílý dům?

Jiří Procházka dokázal ve třetím kole svého amerického soupeře zničit
Jiří Procházka si svým bojovným výkonem znovu podmanil fanoušky v aréně
Jiří Procházka otočil zápas v UFC s Khalilem Rountreem
Český bijec Jiří Procházka je v laufu! Po návratu z USA už přemýšlí, kam ho zavedou další kroky.

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka (32), jenž si podmanil Las Vegas, už vyhlíží další zápas. Přál by si bitku doma v Česku, nebo v Trumpově Bílém domě!

„Láká mě to. Mám rád události s výjimečným nádechem,“ prohlásil s možností bojovat v sídle prezidenta USA, které má být za rok kulisou turnaje UFC. A co zápas v Praze? „Ten by přišel vhod!“ doplnil Procházka, který nyní tráví čas doma na chalupě.

