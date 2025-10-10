Nová kniha Jaromíra Jágra: Tajemství vztahu s otcem!
Velšský metafyzický básník George Herbert tvrdil: Jeden otec je víc než sto učitelů. Hokejový poeta Jaromír Jágr (53) by možná dodal: „I víc než sto trenérů.“
Jaromír Jágr starší (†82) byl pro syna a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu vzorem ve všem od A do Ž. Na statku při drsné robotě i na zimáku v kabině! Však se také v nové autobiografii JÁ68 o vztahu s tatínkem, jehož mu před třemi lety vzala krutá nemoc, rozpovídal. Zde je malá ochutnávka!
„Kdybych měl říct jednu naprosto zásadní radu, kterou mi táta dal, zněla takhle: ‚Poslouchej jenom mě. Neposlouchej nikoho jinýho, protože všichni ostatní ti záviděj. Jenom já to s tebou myslím dobře.‘
Zní to možná divně, ale takhle jsem to měl v hlavě nastavené. A věřil tomu. Až do chvíle, než jsem začal hrát profesionálně, jsem v hokejových věcech poslouchal opravdu jen jeho. Co mi říkali trenéři, šlo často jedním uchem tam a druhým ven. Co mi poradil táta, to bylo svatý.
Je pravda, že občas mě trochu štvalo, jak mi stál pořád za zadkem. Jak sledoval každou moji střelu nebo přihrávku. Anebo i to, jak si zrovna u bruslí utahuju tkaničky.
Na druhou stranu to chápu. Měl k tomu svůj důvod. Hrál jsem totiž většinou se staršími spoluhráči. Třeba i o dva a víc roků. A ono je celkem rozdíl, jestli ti je jedenáct a jsi ještě malej kluk, anebo čtrnáct a už tě zajímají úplně jiný věci a pod nosem ti raší něco jako první knír.
Myslím si, že táta měl i trochu strach, aby mě spoluhráči nestáhli špatným směrem. Abych se nedostal tam, kam nemám.“
Autobiografii o Jaromíru Jágrovi JÁ68 autorské dvojice Lukáš Tomek a Zdeněk Janda si můžete předobjednat na webu www.ja68.cz. Na pultech knihkupců bude k mání od 15. října.