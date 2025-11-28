Předplatné

Miliardáři v lize: nová fotbalová mapa Česka, začíná hledání skautů i manažerů, Šádek sílí

Miliardáři v lize: nová fotbalová mapa Česka, začíná hledání skautů i manažerů, Šádek posílí • Zdroj: iSport.cz
Plzeňský šéf Adolf Šádek
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Pavel Tykač po boku Jaroslava Tvrdíka.
Vše spěje k&nbsp;tomu, že miliardář Karel Pražák postupně nabude 100 % akcií pardubického fotbalového klubu
Jablonecký majitel Jakub Střeštík exkluzivně promluvil pro deník Sport a Ligu naruby
5
Fotogalerie
Vstoupit do diskuse (1)

V prosinci to budou dva roky od chvíle, kdy do české fotbalové ligy vstoupili Ondřej Kania a Pavel Tykač – a odstartovali tak příliv nových majitelů, mezi které patří i nejbohatší Češi současnosti. V posledních měsících změnily vlastnickou strukturu Pardubice, Hradec Králové, Jablonec, Zbrojovka, Dukla, Teplice, Plzeň a Olomouc. Co to pro český fotbal znamená? „Vítězí hráči a jejich agenti,“ zazní ve speciálu Ligy naruby, v kterém redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz komentují novou fotbalovou mapu Česka. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>> 

Které kluby mají pod novým vedením největší šanci etablovat se jako silné značky? A jak starými pořádky zatřese Plzeň? „Adolf Šádek umí skvěle využít peníze, které má k dispozici – vždycky uměl dobře postavit tým a vybrat trenéra,“ říká Jiří Fejgl a dodává: „Teď dostane vlastně neomezené zdroje. Bude silný, protože zároveň dovede ukočírovat pocit, že má na všechno. Nebude stavět Galacticos.“

Kompletní speciál sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

