Miliardáři v lize: nová fotbalová mapa Česka, začíná hledání skautů i manažerů, Šádek sílí
V prosinci to budou dva roky od chvíle, kdy do české fotbalové ligy vstoupili Ondřej Kania a Pavel Tykač – a odstartovali tak příliv nových majitelů, mezi které patří i nejbohatší Češi současnosti. V posledních měsících změnily vlastnickou strukturu Pardubice, Hradec Králové, Jablonec, Zbrojovka, Dukla, Teplice, Plzeň a Olomouc. Co to pro český fotbal znamená? „Vítězí hráči a jejich agenti," zazní ve speciálu Ligy naruby, v kterém redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz komentují novou fotbalovou mapu Česka.
Které kluby mají pod novým vedením největší šanci etablovat se jako silné značky? A jak starými pořádky zatřese Plzeň? „Adolf Šádek umí skvěle využít peníze, které má k dispozici – vždycky uměl dobře postavit tým a vybrat trenéra,“ říká Jiří Fejgl a dodává: „Teď dostane vlastně neomezené zdroje. Bude silný, protože zároveň dovede ukočírovat pocit, že má na všechno. Nebude stavět Galacticos.“
Kompletní speciál sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu