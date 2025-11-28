Zrušit baráž už v probíhající sezoně? Spolek za přímý postup podpořily prvoligové kluby
Spolek za přímý postup do hokejové extraligy oficiálně vyzval Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), aby upravila soutěžní pravidla a již v aktuální sezoně umožnila vítězi první ligy postup do nejvyšší soutěže. Spolek ve spolupráci se Sdružením prvoligových klubů ledního hokeje (SPK LH) usiluje o zrušení baráže, ve které se utkávají nejhorší tým extraligy s vítězem prvoligového play off. Spolek a SPK LH zveřejnily společnou žádost na instagramu. APK LH v dnešní reakci odmítla, že by měnila herní řád soutěže v probíhající sezoně.
„Současný systém baráže je dlouhodobě vnímán jako neférový, ekonomicky i sportovně nevyvážený a v praxi znemožňuje přímý sportovní postup klubů z 1. ligy,“ uvedli zástupci spolku fanoušků StopBaráži! a SPK LH. Chtějí vyvolat jednání, do kterého by se měl zapojit i Český svaz ledního hokeje.
Extraligu řídí na základě smlouvy uzavřené se svazem APK LH, která požadavky spolku odmítla již na začátku listopadu, kdy jí adresoval výzvu ke zrušení baráže. Představitelé APK LH poukázali na to, že partnerem pro jednání jsou pro něj ČSLH a SPK LH.
Následně zrušení baráže podpořil prezident hokejového svazu Alois Hadamczik. Aktuální žádost vedle šéfa spolku podepsal i prezident SPK LH Pavel Hinner.
„Od svého nástupu do funkce jsem vždy deklaroval, že podporuji přímý postup a přímý sestup mezi extraligou a první ligou. Tento princip považuji za sportovně férový a prospěšný pro obě soutěže,“ uvedl Hadamczik s tím, že se mu i přes velkou snahu zatím nepodařilo nalézt společnou řeč s APK LH v této otázce. „Většina členů výkonného výboru ČSLH přímý postup i sestup podporuje, což také deklarovali na jednání výkonného výboru a schválili jako oficiální doporučení pro změnu soutěžního systému,“ dodal Hadamczik.
Spolek a SPK LH požadují aby byla baráž zrušena již v této sezoně, do nejvyšší soutěže přímo postoupil vítěz první ligy a od následující sezony došlo k úpravě a nastavení dlouhodobého systému. Příští ročník by tak hrálo 15 týmů.
APK LH požadavek na to, aby změnila pravidla v aktuální sezoně, odmítla. „Na doručenou žádost APK LH zareaguje písemně, ale extraligové kluby musí již nyní předeslat, že nehodlají ani nemohou měnit Herní řád ELH a systém soutěže probíhající sezony,“ uvedla asociace na svém webu ve vyjádření, které podepsal prezident asociace Jan Tůma a ředitel soutěže Martin Loukota.
Oba zopakovali, že jsou připraveni jednat s ČSLH a SPK LH. „Dlouhodobě jsme takovým jednáním nakloněni. Preferujeme však konstruktivní dialog a věcnou argumentaci před mediálními výstupy, které často postrádají komplexní pohled na danou problematiku,“ napsali Tůma s Loukou s tím, že vše chtějí koncepčně řešit v připravované vizi strategického rozvoje soutěže.