Lener se těší na JÁ68: Byl by hřích si knížku důkladně nepročíst. Jágr chystá další soutěže
V roli trenér – hráč toho hodně zažili. Především legendární Nagano, na němž Češi získali nejslavnější triumf v historii. Také kouč Slavomír Lener se těší, až si přečte unikátní biografii Jaromíra Jágra. „Byl by hřích si takovou knížku pořádně nepročíst. I všem ostatním bych to doporučil,“ řekl Lener u příležitosti sobotní akce NHL Global Fan Tour v pražské galerii Harfa. Tam nechyběl ani bývalý útočník Jiří Tlustý a také on hlásí: „Těším se, až si ji přečtu.“ Kniha JÁ68 už je v předprodeji, můžete si ji objednat na ja68.cz.
„Co jsem slyšel, dal si Jarda na té knížce opravdu záležet. Takže určitě je to skvělý produkt. Protože to je prostě Jarda. Cokoliv dělá, tak chce, aby to bylo nejlepší,“ tvrdí Lener, jenž v Naganu vedl tým spolu s Ivanem Hlinkou.
Jágra potom koučoval při domácím světovém šampionátu v roce 2004 v Praze. Několikrát ho zažil jako soupeře, třeba když v NHL působil jako asistent jako v Calgary nebo na Floridě.
„Rád čtu na přeskáčku, ale věřím, že právě tahle knížka bude takhle koncipovaná. Nejde o to si ji jenom přečíst, ale důkladně pročíst,“ říká Lener, jenž u příležitosti Global Fan Tour vystoupil i na jevišti, když si o zákulisí NHL povídal s moderátorem Petrem Suchoněm.
V Harfě nechyběl ani bývalý útočník Jiří Tlustý, který v NHL zvládl 446 utkání za Toronto, Carolinu, Winnipeg a New Jersey. Také on toho spoustu odehrál proti číslu 68. A i Tlustý se těší, až kniha vyjde.
„Rád si ji přečtu. Slyšel jsem, že ji dával dohromady hodně dlouho a určitě to bude pro spoustu mladých velkou inspirací,“ říká útočník o publikaci JÁ68, kterou vydává Czech News Center v rámci edice Sport.
Na více než 500 stranách Jágr mluví nejen o hokeji, ale i tom, co ho dostalo na vrchol. Zmiňuje rodinu, víru, mentální nastavení. Nevyhýbá se ani tomu, proč chodil do kasina.
„Ke sportu patří i relax. Když chcete být nejlepší, musíte si naložit. Ale stejný časový úsek musíte odpočívat. Pokud kluci mají v NHL tři dny volna, tak ten první úplně vypnou. Někdo jde do kasina, někdo se napije, jiný to stráví s rodinou,“ tvrdí Lener.
Úspěšný kouč Jágra dobře zná. Ale i tak jsou oblasti, o nichž se rád dočte. „Je hrozně pohotový, vtipný. Což je jeho velká zbraň. Je to mediální hvězda i díky tomu, že jeho rozhovory jsou interaktivní. Není to tak, že odpovídá ano, ne. Ale vždycky přijde s něčím originálním,“ popisuje Jágrovu pohotovost.
Také na tohle téma se druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL ve své autobiografii zaměří a fanoušci se dočtou také to, v čem je záludný jeho humor.
„Takový byl i v kabině. Neustále se snažil přemýšlet, jak týmový výkon zlepšit. Vždycky říkal: Hele, co kdybychom to udělali takhle?“ vybavuje si Lener.
V kamenných obchodech vychází kniha 15. října.