Love Island v Brně? Svéráz Pospíšil ožil v první lajně. Sedli si, těší trenéra
Patří k nejzábavnějším, nejsledovanějším a taky nejlepším útočníkům v extralize. K tomu je Kristián Pospíšil (29) svéráz, má vlastní tvrdou hlavu. Trenéři si s ním užijí. Najít si k němu cestu a neuškodit přitom týmu, to je výzva. I pro Kamila Pokorného. V Brně řeší už čtvrtou sezonu, kam s ním. Ve třetí lajně slovenský divoch strádal. Poslední čtyři zápasy odehrál v první vedle kapitána Jakuba Fleka. A výborně. „Víc si věřím, je to na dobré cestě,“ pochvaloval si.
Na jaře šel Kristián Pospíšil v play off přes bolest. Hrál se zdravotními problémy, vlastně ani nemohl být tolik efektivní, jak od sebe očekává. I tak výrazně pomohl Kometě k titulu. Přesto měl i na startu nového ročníku místo ve druhé či třetí řadě. Až teď se to změnilo. „Dodalo mi to impulz, abych byl úspěšný. Nemluvím o produktivitě, ale o tom, abych já pomohl týmu vyhrávat,“ vyznal se po pátečním duelu na Kladně, kde asistoval u tří branek ze čtyř.
Třeba jeho zadovka „poslepu“ na Jakuba Fleka byla famózní. „Našel mě s očima dozadu,“ ocenil kapitán. Pochválil i jeho přihrávku mezi kruhy, která pomohla k Cingelově trefě. „Jsou produktivní, dávají góly, to znamená, že si sedli. Proto zůstávají pohromadě. Měli tam toho ještě o trochu víc, ale jsme rádi za to, co proměnili. Važme si toho,“ reagoval trenér Kamil Pokorný, jenž přesunul Šimona Stránského k Adamu Zbořilovi a Andreji Kollárovi.
V elitní formaci má „Pospec“ vedle sebe mistra světa Fleka a slovenského centra Lukáše Cingela. Tohle trio je na ledě plné života, bruslení, hraje aktivně s tahem na bránu a hladem po gólech. Po posunu devětadvacetiletého křídelníka sestavou výš vyhrál úřadující šampion tři duely ze čtyř, padl až v neděli v Karlových Varech 2:3. Pospíšil za tuto dobu zapsal 1+6. V bodování týmu je celkově čtvrtý (5+12).
Když má den, je k nezastavení a nepřehlédnutí. Pokud ho štve, že nemá od trenéra větší důvěru a patří do dolní šestky forvardů, jde s energií prudce dolů. Poznáte to na něm hned. Neprudí soupeře tak, jak ho baví, když je pozitivně nastavený, nedere se po hlavě za každým pukem. Občas dokonce problesknou spekulace, že by rád změnil prostředí a šel tam, kde by na něm ofenziva stála daleko víc. Takové kluby by se jistě našly.
Článek pokračuje pod infografikou.
Odchovanec Zvolena umí být rozdílový hráč, klasický gamechanger. Je důležité, aby se cítil komfortně, pak z toho profituje celé mužstvo včetně trenéra. Na přesazení Pospíšila do prvního útoku byl pravý, dá se říct nejvyšší čas. Pro kouče Pokorného ražení je složité správně vyhodnotit, jakou roli tomuto typu hráče svěřit. Jasně vidí jeho přednosti, na extraligu výjimečné. A zároveň nemůže přehlížet nedostatky. V bránění, disciplíně, taktickém pojetí boje.
Přítelkyně vyhrála reality show
Stále mu hledá adekvátní pozici. Aktuálně jsou věci nastaveny tak, že je spokojený Pospíšil a celá Kometa. „Celkem jsme si sedli jak s Flíčkem, tak s Cingym,“ prohlásil sledovaný borec. „S Kubou je radost hrát a Cingy nám přidává hodnotu, abychom mohli být trochu volnější a v ofenzivě tvořit. Snažíme se stále komunikovat, ať máme buly, přesilovku. Jak si chceme pomoct v obranném pásmu, v útočném pásmu,“ dodal urostlý chlapík, který se objevuje i na společenských serverech.
A to proto, že jeho přítelkyně Veroninka Přikrylová, zvaná Veve, je českou modelkou, influencerkou, účastnící reality show Survivor či Farma. V ní mimochodem zvítězila. Za vítězný typ se označuje i její partner. „Strašně nerad prohrávám. V čemkoliv.“
Když se v Brně slavil v dubnu titul, obránce Jan Ščotka popsal oblíbeného parťáka pro Sport následovně: „Je to bombarďák. Řeže to, pak dá gól…Všechny provokuje, seká. Kdyby mohl, tak někoho na ledě i pokouše. Jako hráče ho miluju. S Pospecem bych se nepral. Vím, že bych dostal přes hubu. I jako člověk je super. Má obrovskou touhu vyhrávat. Nechal bych ho takového, jaký je. V play off všechno skousnul a ukázal, že je týmový hráč. Nefauloval a byl jsem v šoku, že i blokoval střely.“
Vrchol sezony se pomalu blíží a slovenské eso se dostává do ráže. S důvěrou trenéra, kterou ranař i technik v jednom nutně potřebuje, aby ze sebe vydal to nejlepší.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž