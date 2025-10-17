Starosti v rodině manželky kouče Růžičky: Puká mi srdce!
Když se jedná o rodinu, vše jde stranou! Manželka hokejové legendy Vladimíra Růžičky (62) Marie zamířila do svého rodného kraje na východ Česka, kde stále bydlí část jejich nejbližších. A posledními zprávami některé fanoušky dost zneklidnila.
Před pár dny Marie sdílela fotku svého dědečka, ke které připsala vzkaz o tom, že za ním míří. A jak slíbila, tak udělala. Ze severu Čech, kde bydlí se svým manželem a dcerkou Lejlou (8) se rozjela do Havířova, který byl jejím rodištěm a část Maruščiny rodiny tam stále bydlí.
Nejinak tomu je právě v případě jejího dědečka, kterého Růžičková navštěvuje vždy, když je to jen trochu možné. Tentokrát jí ale bylo do pláče. Maruščin dědeček podle všeho skončil v péči lékařů. „Puká mi srdce,“ okomentovala v úterý záběry, na kterých její děda leží na nemocničním lůžku.
Ve středu ale naštěstí přišla mnohem pozitivnější zpráva. „Už brzy si tě odvezu,“ napsala ke krátkému příspěvku ze špitálu, kde její dědeček zrovna sedí u snídaně. Později zveřejnila, co bude následovat. „Jsem z toho strašně vyšťavená. Ty tři dny tam mě prostě sundaly,“ povzdechla si unavená Maruška na videu, kde poděkovala svým příznivcům za to, kolik zpráv jí ohledně nastalé situace přišlo.
„Už jsem se vrátila domů. Dědu mi v pondělí přivezou do Litvínova do LDN a je to šílené. Ve zdravotnictví neudělají nic. Všechno si musíte zařídit sami, zaplatit sami a je to šílené,“ zopakovala nevěřícně Marie, které někteří psali, jestli si dědečka nevezme k sobě. „Doma ho mít nemůžu. Velmi ráda bych, ale on už prostě musí být v LDN. Budu ho ale mít tady, takže ho budu mít pod kontrolou a každý den za ním budu jezdit,“ vysvětlila manželka hokejové legendy, která na závěr svého povídání přidala jeden apel: „Chtěla jsem říct, abyste si vážili svých blízkých. Nejsou tady napořád.“