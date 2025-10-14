Co dnes dělají šampioni Davis Cupu od Lendla po Hájka: vnoučata, sen o muzeu i život v Německu
Za měsíc vyrazí jejich následovníci do italské Boloni, kde se na závěrečném turnaji osmi nejlepších zemí pokusí pro Česko počtvrté v historii vyhrát Davis Cup. Rozšířila by se tak společnost devíti mužů, kteří byli v minulosti během finálových zápasů součástí vítězných týmů. Co dnes dělají legendy jako Ivan Lendl, Jan Kodeš, Tomáš Šmíd či již polozapomenutí šampioni Ivo Minář a Jan Hájek?
Ivan Lendl (65), šampion 1980
Osminásobný grandslamový šampion si užívá důchodového věku. „Mám se dobře. Hraji pickleball, trávím čas s vnoučaty,“ vzkázal táta pěti dospělých dcer pro iSport.cz začátkem roku. Loni prodal své sídlo v americkém Connecticutu a definitivně se přesunul na Floridu, kde žije ve Vero Beach. V této sezoně měl coby rádce pomáhat s přípravou osmadvacetiletého Poláka Huberta Hurkacze, jenž začátkem července podstoupil operaci kolena a ukončil sezonu. V září se Lendl objevil na veřejnosti a dekoroval v New Yorku šampiona US Open Carlose Alcaraze.
Ivan Lendl předává trofej Carlosi Alcarazovi • Profimedia.cz
Tomáš Šmíd (69), šampion 1980
Již od devadesátých let žije v Itálii, konkrétně v městě Cesena nedaleko San Marina. Na Apeninském poloostrově pracoval pro tamní tenisovou federaci a již tam zůstal. Také on si užívá poklidného důchodcovského věku. Milovník vína a dobrého jídla stále pozorně sleduje tenis i oblíbený fotbal a je v kontaktu s řadou kamarádů z hráčských let.
Občas se zúčastní jako garant tenisových kempů tak jako loni na Kanárských ostrovech v pětihvězdičkovém resortu. „Je to pro mě vzrůšo z důchodcovského života,“ vyprávěl pro iSport.cz muž, jenž vyhrál 9 turnajů ATP v singlu a byl světovou jedničkou v deblu. „V ruce to mám pořád. Akorát už, jak je člověk starší, k balónu nedoběhne včas a musí to kompenzovat. I tak si rád zahraju a mám dobrý pocit, že míček letí ještě tam, kam chci. A po tenise mi pak víc chutná oběd.“
Jan Kodeš (79), šampion 1980
Příští rok prvního března oslaví trojnásobný grandslamový šampion osmdesátiny. Na svůj věk je stále velmi vitální, každoročně navštěvuje coby bývalý vítěz grandslamové Roland Garros i Wimbledon, kde silně prožívá české úspěchy. Zasedá i v komisi, která navrhuje kandidáty do mezinárodní Síně slávy v americkém Newportu. „Práce mám pořád dost. Starám se o rodinný majetek, sleduju politiku i tenis. A věnuji se sběratelství. Samozřejmě filatelii a shromažďuji věci pro tenisové muzeum, o kterém pořád věřím, že by mohlo vzniknout. Mám podepsané rakety Nadala i Federera a mnoho dalšího,“ líčí Kodeš, jenž před jedenácti lety podstoupil transplantaci srdce a od té doby je stále ve formě.
„Starám se o svoji schránku. Chodím plavat, na fyzioterapii, na procházky. Akorát tenis teď nehraju. Protože mě bolelo zápěstí a ruka, chodil jsem jenom na zeď. Přes zimu ale plánuju vyrazit tak dvakrát týdně do haly,“ vypráví wimbledonský šampion, jemuž dělá radost čtrnáctiletý vnuk Jan, z něhož pod trenérským dozorem táty (Kodešova syna) roste další tenista.
Jan Kodeš letos v červenci na turnaji WTA v Praze • Profimedia.cz
Pavel Složil (69), šampion 1980
V prosinci mu bude sedmdesát, stále však zůstává fit a aktivní, jak ukázala jeho návštěva nedávného daviscupového utkání Česka proti USA v Delray Beach. Složil žije s manželkou na Floridě, kde léta působil v akademii Emilia Sáncheze. Nyní hraje tenis s klienty resortu Grand Hotel Naples. „Udržuju se, dělá mi to dobře, mám tam kamarády. Život v Naples je krásný. Máte tam dobré jídlo, dobré počasí,“ popisoval bývalý vynikající deblista, jenž si udělal jméno i jako trenér Steffi Grafové, Anny Kurnikovové či Jennifer Capriatiové.
Rodák z Opavy do Česka příliš nejezdí, navštěvuje však dceru žijící v Rakousku. „Každý rok se snažím teplé floridské léto zkrátit tím, že jedu do Kaprunu nebo Zell am See, kde bydlí. A bratr nebo další kamarádi z Opavy tam přijedou za mnou. Zajdeme na golf a užíváme si krásného prostředí v Alpách.“
Představení daviscupového týmu sledoval na Floridě i legendární tenista Pavel Složil (uprostřed) • Pavel Lebeda/ČTS
Radek Štěpánek (46), šampion 2012 a 2013
Z vrcholného tenisu se vytratil, když loni skončil jako trenér u Sebastiana Kordy, syna svého někdejšího kouče Petra. Příliš mu nevyšly ani předchozí štace v týmu Novaka Djokoviče a Grigora Dimitrova. Dnes svůj čas dává Štěpánek především dvěma malým dcerám Stelle (7) a Medě (3,5), které má s manželkou a taktéž bývalou tenistkou Nicole Vaidišovou. Věnuje se rovněž podnikání na trhu s palivovými aditivy. „Snažím se vždycky do té doby, než holky skončí ve škole a školce, postarat o své věci. Ať už je to podnikání, nebo sport, občas se stihnu dostat i na golfový green. A odpoledne se snažím trávit s dětmi,“ líčil letos na jaře.
Radek Štěpánek společně se šéfem FAČR Davidem Trundou na nedávném derby pražských „S“ • Pavel Mazáč (Sport)
Tomáš Berdych (40), šampion 2012 a 2013
Čerstvý čtyřicátník se před rokem ujal role daviscupového kapitána a s mladým týmem postoupil hned v první sezoně do finálového turnaje pro osm nejlepších zemí. Novou práci dělá Berdych tak, jako kdysi svůj tenis – poctivě a s důrazem na detail. S manželkou Ester, jež si našla zaměstnání v recepci známého kadeřnictví, žijí kousek za Prahou. Tenis již hraje minimálně, zalíbení však našel velký fanoušek aut v golfu a výletech po světě. V srpnu takto s kamarády například prochodil Island.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych sleduje zápas • Pavel Lebeda/ČTS
Lukáš Rosol (40), šampion 2012 a 2013
Loni oficiálně oznámil konec kariéry, během níž se vyšplhal až na 26. místo žebříčku a vyhrál dva turnaje ATP. Dnes si ještě sporadicky zahraje tenisové ligy za hranicemi, věnuje se však především rodině a svým dvěma synům - Lukovi (2,5), kterého má se současnou manželkou Petrou, a Andremu (10), jehož má ze vztahu s televizní moderátorkou Michaelou Ochotskou. „Mám i nějaké nabídky na trénování, čemuž jsem otevřený,“ hlásil Rosol, jenž prý momentálně pomáhá jednomu mladému ukrajinskému hráči a rád by se do budoucna zapojil do trenérské práce ještě intenzivněji.
Lukáš Rosol se syny o letošních Velikonocích • Instagram/petrarosol
Ivo Minář (41), šampion 2012
Kariéru ukončil ve třiatřiceti kvůli zdraví. Někdejší 62. tenista žebříčku, finalista ATP turnaje v Sydney a vítěz devíti challengerů však z kurtů nezmizel. Už sedm let pracuje na pražské Štvanici coby klubový trenér ČLTK. Pomáhal talentům Ondřeji Štylerovi, Andrew Paulsonovi či naposledy Jakubu Nicodovi. „Hodně mladých nám odchází na stipendium na univerzity do Ameriky, tomu se nedá konkurovat,“ líčí Minář, jenž je podruhé ženatý a má dvě děti – šestiletou dceru Marii a tříletého Marka. Obě se také věnují tenisu. „Jeden den v týdnu hrají na Štvanici a jeden v Roudnici nad Labem,“ popisuje s tím, že právě v městě na Labi dělá s rodinou rekonstrukci velkého stavení a v budoucnu tam plánuje přesun. Z daviscupových parťáků se v poslední době sblížil s Janem Hájkem. „Navštěvujeme se i s rodinami, našli jsme si k sobě cestu,“ líčí Minář.
Ivo Minář na charitativním turnaji v roce 2023 • Petr Topič/MFDNES + LN/Profimedia.cz
Jan Hájek (42), šampion 2013
Kousek za hranicemi v bavorském Ambergu se usídlil Jan Hájek, někdejší 71. hráč žebříčku a vítěz deseti challengerů. Do Německa následoval svou českou partnerku Kateřinu, která ve městě žila již dlouho před tím. Mají spolu dvě dcery – sedmiletou Amélii a o rok mladší Charlotte. Vedou je k tenisu, děti však také jezdí na koních, chodí do kroužků. Hájek pracuje jako tenisový trenér v klubu sídlícím v nedalekém Kümmersbrucku. „Jde jen o rekreační tenis, devadesát procent dětí chodí jednou týdně, hrají ve skupince a mají to vysloveně jako kroužek,“ popisuje svou klientelu. „Kdyby tu nechtěla být rodina, sám bych tu nebyl. Už jsem koketoval i s návratem do Česka, kde bych měl možnost dělat tenis na lepší úrovni,“ přiznává.
Zatím však dostává na mapu tenisového Německa Kümmersbruck. Tým z malé vesnice postoupil už do první bundesligy v kategorii mužů nad 40 let. „První rok jsme postoupili do druhé ligy a kluci říkali, že na ni by to chtělo ještě někoho lepšího. Tak jsem zavolal Minimu (Ivo Minář). Spojili jsme příjemné s užitečným, vypotili jsme se a dostali nějaké kapesné. Jenže první liga, to už je něco jiného,“ upozorňuje Hájek, že letos se jí zúčastnila taková esa minulosti jako chorvatský dlouhán Ivo Karlovič, Polák Lukasz Kubot či Španěl Alberto Montaněs.
Bývalý daviscupový reprezentant Jan Hájek na archivním snímku • Barbora Reichová / Sport