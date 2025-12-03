Slabá forma Tottenhamu, Kinského soka chtějí v Itálii. Kouč mu i před Slavií věří
Nestává se často, aby fanoušci ve velkém vybučeli vlastního hráče. A Gugliermo Vicario se do této pozice v Tottenhamu nedávno dostal. Londýnský klub se trápí, ani po vloženém kole, kde remizoval 2:2 na Newcastlu, nebude v první půlce tabulky a současná jednička je stejně jako trenér Thomas Frank pod nepříjemným tlakem. Do toho významná italská média hovoří o možném návratu Vicaria do domoviny. Znamená to pro Kinského šanci v domácím zápase se Slavií?
Český reprezentant během roku, který v Londýně strávil, v brankářském souboji prakticky po celou dobu tahal za kratší konec provazu. Vicario zažil velmi solidní jaro, úspěšně vstoupil i do této sezony. Ale společně s vadnoucími výkony Tottenhamu postupně dostala praskliny i jeho pozice.
Proti Fulhamu o víkendu obří chybou daroval gól soupeři a fanoušci ho následně vybučeli. To dánského kouče Franka rozčílilo. „Po utkání jsem řekl, že to nejsou praví fanoušci Tottenhamu kvůli vysmívání se vlastnímu hráči. To nemůžou dělat. To ať dělá soupeř, ale fanoušci to dělat nemůžou. Nepomáhá to,“ pravil. Za svými slovy si stál a svého preferovaného gólmana opět poslal do akce v úterý proti Newcastlu. Spurs opět ztratili, Vicario dvakrát inkasoval, ale dalších několik šancí chytil. Fanoušci tentokrát skandovali jeho jméno.
Přesto nezažil klidné ráno. Ve středečním vydání italského listu Corriere dello Sport se píše, že vážným zájemcem o jeho služby je Inter Milán. Gazzeta dello Sport doplňuje, že devětadvacetiletý gólman prostřednictvím svého agenta na přestup naléhá, i kdyby se měl stát v létě. Šance pro Kinského?
Kinský nevyhlíží odchod ani hostování
Není to tak jednoduché. Byť množství fanoušků trne z Vicariových výběhů, sám se z hlediska celkových výkonů a dat drží v ligovém nadprůměru. V metrice chycených gólů se z hlediska xG drží na hodnotě +1,1, v soutěži je osmý. V konkurenci všech ostatních gólmanů hraje s balonem v průměru nejdále od své brankové čáry, v dlouhých pasech je 6. nejpřesnější.
Na druhou stranu, je součástí týmu, který čeká na vítězství od 8. listopadu. Pětizápasovou šňůru zápasu bez vítězství vyrovnal Frank sérii, kterou londýnští zažívali téměř přesně před rokem. V ohrožení zatím není. „Jsem si velmi jistý, že mi vedení dá čas zlepšit hru. Jsou to inteligentní lidé a ti vidí, že každá úspěšná dynastie a úspěšný klub si žádá čas,“ myslí si.
Na to, aby si Kinský připravil půdu pro pořádnou šanci v týmu, to tak zatím nevypadá. Český mladík údajně poctivě maká, nevyhlíží odchod ani hostování, to by nemělo být na stole až do konce sezony. Zvlášť pokud by Tottenham opravdu sáhl po podobně starém Jamesi Traffordovi. Jediný trumf, který tak exslávista momentálně drží, je Vicariův potenciální odchod. Ital dostane po solidním výkonu na Newcastlu opět šanci, a pokud předvede svůj standard, nastoupí i v úterý proti Slavii.
Byť v nabitém prosincovém měsíci trenéři často k rotaci brankářů v Premier League přistoupí, střetnutí se Slavií je pro Tottenham až příliš důležité pro experimenty. I přes sentimentální hodnotu, kterou by mělo pro Kinského. Angličané jsou v tuto chvíli na postupovém 16. místě a tři body by jim prakticky zajistily postupové jaro. Zbylé dva zápasy hrají s Dortmundem a ve Frankfurtu, datová společnost Opta jim predikuje konečnou 14. pozici. Kinský si tak opět počká…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25:7
|30
|2
Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32:16
|28
|3
Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24:12
|24
|4
Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16:11
|24
|5
Brighton
|13
|6
|4
|3
|21:16
|22
|6
Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17:13
|22
|7
Manchester Utd.
|13
|6
|3
|4
|21:20
|21
|8
Liverpool
|13
|7
|0
|6
|20:20
|21
|9
Everton
|14
|6
|3
|5
|15:17
|21
|10
Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17:11
|20
|11
Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23:18
|19
|12
Brentford
|13
|6
|1
|6
|21:20
|19
|13
Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19:18
|19
|14
Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21:24
|19
|15
Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16
Nottingham Forest
|13
|3
|3
|7
|13:22
|12
|17
Leeds
|13
|3
|2
|8
|13:25
|11
|18
West Ham
|13
|3
|2
|8
|15:27
|11
|19
Burnley
|13
|3
|1
|9
|15:27
|10
|20
Wolves
|13
|0
|2
|11
|7:28
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup