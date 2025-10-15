Předplatné

Výkonný výbor právě hlasuje o Haškovi. Kdy bude jasno a co říkají první zprávy?

Nejhlubší dno od Jarolíma, kyselé prostředí nároďáku. Na Den D s Koubkem, co Galásek? • Zdroj: iSport.tv
Svazový šéf David Trunda přichází na jednání s reprezentačním koučem Ivanem Haškem.
Svazový šéf David Trunda dorazil na jednání mezi prvními.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.
Ivan Hašek s kapitánem reprezentace Tomášem Součkem
Ondřej Škvor
Reprezentace
Právě teď, ve středu dopoledne, hlasuje výkonný výbor o budoucnosti Ivana Haška. Rozhodování probíhá formou per rollam, tedy písemně. Členové fotbalové vlády posílají mailem svůj hlas pro jednu z těchto možností: Pro, Proti, Zdržel se. A teď to podstatné. Zákulisní informace říkají, že trenér na reprezentační lavičce skončí.

Hlasování je otevřené až do pátku, tedy poměrně dlouho, ale předpokládá se, že jasno bude už dnes.

Proč se o Haškově budoucnosti jedná, je nasnadě. Národní tým má sice víceméně jistou účast v březnové baráži o mistrovství světa, ale výkony a především nedělní porážka na Faerských ostrovech 1:2 neodpovídají nárokům na první tým země.

Pokud Hašek skončí, spolu s ním má podle informací Sportu odejít také asistent Jaroslav Veselý. U dalšího asistenta Jaroslava Köstla to prý není docela jisté.

