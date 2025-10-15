Výkonný výbor právě hlasuje o Haškovi. Kdy bude jasno a co říkají první zprávy?
Právě teď, ve středu dopoledne, hlasuje výkonný výbor o budoucnosti Ivana Haška. Rozhodování probíhá formou per rollam, tedy písemně. Členové fotbalové vlády posílají mailem svůj hlas pro jednu z těchto možností: Pro, Proti, Zdržel se. A teď to podstatné. Zákulisní informace říkají, že trenér na reprezentační lavičce skončí.
Hlasování je otevřené až do pátku, tedy poměrně dlouho, ale předpokládá se, že jasno bude už dnes.
Proč se o Haškově budoucnosti jedná, je nasnadě. Národní tým má sice víceméně jistou účast v březnové baráži o mistrovství světa, ale výkony a především nedělní porážka na Faerských ostrovech 1:2 neodpovídají nárokům na první tým země.
Pokud Hašek skončí, spolu s ním má podle informací Sportu odejít také asistent Jaroslav Veselý. U dalšího asistenta Jaroslava Köstla to prý není docela jisté.