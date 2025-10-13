Nejhlubší dno od Jarolíma, kyselé prostředí nároďáku. Na Den D s Koubkem, co Galásek?
Mrtvá velryba na studené pláži Faerských ostrovů – více než příhodná metafora pro současnou českou fotbalovou reprezentaci po historické ostudě v podobě prohry 1:2 na hřišti outsidera. „Tohle je nejhlubší dno nároďáku od roku 2018 a éry Karla Jarolíma. Teď je to ale ještě o něco horší v tom, že Ivan Hašek má momentálně k dispozici lepší hráče, než měl tehdy Jarolím,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík.
Co v novém díle zazní:
- Který zápas reprezentace bude vlastně pro Adama Karabce?
- Proč to Hašek nepoložil sám, aby si zachoval tvář?
- Co sestava na Faerech?
- A co výroky a chování reprezentantů?
- Zkušený stratég Miroslav Koubek coby ideální kandidát na baráž, ale co dál?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0