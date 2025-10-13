Předplatné

Nejhlubší dno od Jarolíma, kyselé prostředí nároďáku. Na Den D s Koubkem, co Galásek?

Nejhlubší dno od Jarolíma, kyselé prostředí nároďáku. Na Den D s Koubkem, co Galásek? • Zdroj: iSport.tv
TV iSport
Kvalifikace MS fotbal 2026
Mrtvá velryba na studené pláži Faerských ostrovů – více než příhodná metafora pro současnou českou fotbalovou reprezentaci po historické ostudě v podobě prohry 1:2 na hřišti outsidera. „Tohle je nejhlubší dno nároďáku od roku 2018 a éry Karla Jarolíma. Teď je to ale ještě o něco horší v tom, že Ivan Hašek má momentálně k dispozici lepší hráče, než měl tehdy Jarolím,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík.

Co v novém díle zazní:

  • Který zápas reprezentace bude vlastně pro Adama Karabce?
  • Proč to Hašek nepoložil sám, aby si zachoval tvář?
  • Co sestava na Faerech?
  • A co výroky a chování reprezentantů?
  • Zkušený stratég Miroslav Koubek coby ideální kandidát na baráž, ale co dál?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

Anketa
Měl by Ivan Hašek u reprezentace skončit?
ANO
NE
Přihlásit se
Celkově 8503 hlasů

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko651020:116
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy740310:612
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar60062:200

