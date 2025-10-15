Kovář sypal hlášky: Jsem bedna, ale… Ať tu jezdí lyžaři! Chci za bráchou, ušetříme
Rozhovory s ním nenudí, co slovo, to hláška. Sedmatřicetiletá brankářská stálice Sparty Jakub Kovář si za roky v oboru vypěstoval zdravý nadhled i pevné názory. Co má na jazyku, většinou řekne. Jinak se nezachoval ani po úterní výhře Sparty 4:0 v Lize mistrů nad Grenoblem, kdy srovnával starou Sportovní halu v Holešovicích s moderní O2 arenou, v níž se pražský klub dle tradice nemá úplně jako doma. „Člověk cítí, že tam je jako na návštěvě,“ neskrýval Kovář.
Užil jste si návrat do Holešovic? Fanouškovská kulisa byla hlasitá.
„Nemyslím si, že by atmosféra byla jiná než v O2 areně. Prakticky stejná. Kotel dělá, co může. Další lidi zatleskají, jenom když je vyzve moderátor. Ale mně osobně se líbilo hrát v Holešovicích. Máme svoji šatnu i zázemí. Je fajn vylézt rovnou na led do svého. V O2 jako když hrajete zápasy venku. Sparta do Holešovic patří.“
Je pro vás velké nepohodlí, že trénujete a pak hrajete na dvou rozdílných místech?
„S tím Spartu berete. Hrajete v nejhezčí a největší hale v republice, kde je atmosféra kouzelná. Říkal jsem, že až s hokejem skončím, což bude za chvíli, naplněná O2 arena mi bude chybět ze všeho nejvíc. Ale já jsem Spartu v Holešovicích zažil, jezdil jsem na stejné místo na hokej, byl jsem na finále 2002 s Vítkovicemi v dresu Břízy. Mám s tím klub spojený. Člověk cítí, že v O2 areně je jako na návštěvě.“
Z jakého důvodu?
„Šatna je tam dvacet let stejná, na nic se nesáhlo, nic se nezměnilo. Je to hostující šatna, do které chudáci kustodi neustále přivážejí a odvážejí věci. Přijedete, odehrajete zápas, sbalíte se a jedete pryč. V Holešovicích jste prostě doma.“
Brácha? Aspoň bychom ušetřili
Zřejmě si ve Sportovní hale zahrajete i domácí soutěž, jelikož na konci března bude O2 arena k dispozici pro mistrovství světa v krasobruslení.
„Na to musí být každopádně jiné mantinely a plexiskla. Hala pak zase bude vypadat jinak. V Holešovicích je obrovský problém s ledem. Je nekvalitní, hrbolatý. Jak jsou lyžaři v boulích, klidně by tady mohli jezdit kolem střídaček. Staré mantinely s plexiskly jsou pro dnešní hokej nebezpečné, je tam mnohem větší riziko otřesu mozku. Na tom se hrát nesmí. Pokud tady budeme hrát na jaře, musí to předělat a hala bude jiná.“
Dokážete se pak aklimatizovat na odlišné podmínky?
„My si na to budeme zvykat týden. Jak je známo v Česku, máte na něco tři roky, ale uděláte to týden před zápasem… Tak nějak si myslím, že to bude. Bavili jsme se o tom v šatně, Kuba Krejčík je jediný, kdo hrál za Spartu ještě v Holešovicích. Já jsem přijížděl jako soupeř. Pro ostatní kluky by to bylo zajímavé.“
Když se ještě vrátíme k úternímu utkání Ligy mistrů s Grenoblem, měl jste si po výhře 4:0 hodně co říct nejen s českým náhradníkem ve službách soupeře Jakubem Štěpánkem. Co vám povídala slovinská jednička Matija Pintarič?
„Zjistil jsem, že ten kluk… (odmlčí se) A to já jsem bedna, pamatuji si hodně věcí. Ale tohle mi vypadlo – kluk, co proti nám chytal, byl kdysi na zkoušce v Budějovicích v juniorech, když jsem tam přišel z Písku. Ono je to dneska 20 let. Když mi to říkal, pomyslel jsem si: Do pytle, fakt jsme starý. Tehdy jsme spolu měsíc trénovali.“
A rozprava se Štěpánkem?
„Já jsem s ním odjezdil třeba 80 procent svojí kariéry v národním týmu. Hráli jsme proti sobě minimálně čtyři roky v Rusku, známe se velice dobře. Dokonce jsem kvůli němu vynechal děkovačku s fanoušky, což mi došlo až potom. Rád jsem ho viděl, zajímal jsem se, jak se má a jak se mu daří.“
Jaký byl pro vás osobně po fyzické stránce návrat do branky?
„Už deset dní jsem trénoval, takže to bylo v pohodě. Nic jako vloni, kdy jsem chyběl dva měsíce kvůli zápalu plic. Tentokrát covid, což je na týden, není tak hrozný.“
Kam byste se nyní v rámci vyřazovací fáze Ligy mistrů rád podíval?
„Za bráchou (Janem Kovářem, působí v Zugu). Doufám, že se to povede, protože jsem ho dlouho neviděl a mám věci, které mu potřebuju odvézt. Aspoň bychom ušetřili, všechno bych odvezl letadlem. Doufám, že tabulka tak vyjde. Hlavně doufám, že nepojedeme do Brna jako vloni do Třince… S nimi hrajeme v neděli. Když už hrajeme play off Ligy mistrů, snad někde, kde jsme dlouhou dobu nebyli.“
