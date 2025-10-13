Zimák ŽIVĚ: Nedvěd u Sparty nebude čekat, než hráče posadí. Totální krize Litvínova
Zimák ŽIVĚ: Nedvěd u Sparty nebude čekat, než hráče posadí. Totální krize Litvínova • Zdroj: isportTV
Velký třesk na Spartě, která odvolala trenéra Pavla Grosse s asistenty, byl jedním z hlavním témat pondělního živého vysílání podcastu Zimák. Co Pražanům přinese nový vedoucí lavičky Jaroslav Nedvěd? Expert Jaroslav Bednář s redaktory deníku Sport Pavlem Bártou, Miroslavem Horákem a Patrikem Czepiecem probrali také derby Hradce s Pardubicemi nebo neutuchající krizi Litvínova. Martin Nečas prožil dobrý vstup do sezony NHL. Jak bude vypadat jeho životní smlouva?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž