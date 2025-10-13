Zimák ŽIVĚ: Nedvěd u Sparty nebude čekat, než hráče posadí. Totální krize Litvínova

Předplatné

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během zápasu
Jakub Pour (Hrade cKrálové) rozhodl derby proti Pardubicím
Hráči Karlových Varů po utkání
Gólman Motoru Jan Strmeň v akci
Radost Vítkovic po utkání
Hráči Komety slaví gól
Martins Dzierkals slaví gól
Tipsport extraliga
Velký třesk na Spartě, která odvolala trenéra Pavla Grosse s asistenty, byl jedním z hlavním témat pondělního živého vysílání podcastu Zimák. Co Pražanům přinese nový vedoucí lavičky Jaroslav Nedvěd? Expert Jaroslav Bednář s redaktory deníku Sport Pavlem Bártou, Miroslavem Horákem a Patrikem Czepiecem probrali také derby Hradce s Pardubicemi nebo neutuchající krizi Litvínova. Martin Nečas prožil dobrý vstup do sezony NHL. Jak bude vypadat jeho životní smlouva?

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Plzeň13712328:2225
5Pardubice14621544:3323
6Vítkovice13531437:3322
7Liberec14701632:3522
8Olomouc13601629:3319
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov132011020:437
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

