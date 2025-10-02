Co dělají poslední mistři Sparty? Koučové, agenti, politik či trejd za Jágra
Hokejová Sparta získala osm ligových titulů, ten poslední už je taky plnoletý, na další se tedy čeká devatenáctým rokem. Tehdy v sezoně 2006/07 to nebyla od začátku krasojízda, tým se pohyboval v horní polovině tabulky, ale postupně se vhodně doplňoval. Třeba obránce Karel Pilař nastoupil až v posledním šestém finále proti Pardubicím. Co dnes dělají svěřenci Františka Výborného a Mariana Jelínka z mistrovského týmu z roku 2007, jimž závidí zlatou placku zástupy jiných zdejších hokejových ikon v rudém dresu?
Tomáš Duba
Brankář (44 let)
V roce 2006 ještě pomohl Spartě k titulu Petr Bříza. Její odchovanec a dvakrát juniorský mistr světa Duba tehdy působil ve švédském Leksandu, během následující sezony se vrátil z finského TPS Turku a patřil k hlavním strůjcům mistrovského repete. Ve Finsku se nakonec oženil a usadil, je šéftrenérem juniorů a trenérem brankářů elitního celku SaiPa Lapeenranta.
Dušan Salfický
Brankář (53 let)
Po deseti letech opustil manažerské pozice (včetně GM) v Pardubicích, zůstává minoritním akcionářem klubu. Před léty vsadil na politickou dráhu jako člen hnutí ANO. V období 2016 až 2020 byl zastupitelem Pardubického kraje, opětovně byl zvolen loni, kdy se navíc stal 1. náměstkem hejtmana. Od roku 2014 je zastupitelem města Pardubice. „Hokej byl u mě vždy číslo jedna, pokud se objeví nějaká zajímavá příležitost, určitě bych ji zvažoval,“ říká dnes. „Rád dělám krajskou politiku, oslovila mě. A jinak? Jsem už děda, mám tříletou vnučku, čtu detektivky,“ usmívá se.
Petr Přikryl
Brankář (47 let)
„Bingo“ se do Sparty vrátil před zlatou sezonou 2006/07 z Karlových Varů, v základní části nastoupil do pěti zápasů, většinu času chytal za Ústí nad Labem ve druhé nejvyšší soutěži, kde zůstal i v dalším ročníku. Dělal generálního manažera v Litoměřicích, brankářům Sparty se věnuje desátou sezonu. V roce 2018 byl trenérem českých gólmanů na mistrovství světa.
František Ptáček
Obránce (50 let)
Byl kapitánem mistrovského týmu z roku 2007. Malý velký muž sparťanské sestavy získal dohromady tři tituly a dalších pět medailí. V klubu působil s přestávkami čtrnáct sezon, mezitím hrál za Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Brno a Kladno. Dělal kondičního trenéra, byl u mládeže, nyní je asistentem Michala Broše v Litvínově. Má rád rychlé motorky.
Ladislav Benýšek
Obránce (50 let)
Největších domácích úspěchů dosáhl urostlý odchovanec Olomouce právě ve Spartě. První titul s ní získal v roce 2000, v klubu působil celkem ve třech etapách. Tu poslední dvojnásobný mistr světa zakončil právě extraligovým triumfem v roce 2007. Prošel lán světa, hrál v NHL, v AHL vyhrál Calder Cup, má tituly z Itálie a Francie, končil ve Velké Británii. Nyní je skautem týmu NHL Minnesota Wild.
Marek Černošek
Obránce (49 let)
Po svém druhém titulu se Spartou v roce 2007 působil v klubu další tři sezony. Extraligu pak hrál za Litvínov, s nímž získal bronz, a za Kladno. Ještě v minulém ročníku hrál čtvrtou soutěž v rodném Prostějově. Figuruje jako viceprezident tuzemské hráčské asociace, jejíž činnost se však utlumila. Pátým rokem pracuje jako finanční poradce a kouč. Klienty učí, jak nakládat s vydělanými penězi.
Jan Hanzlík
Obránce (43 let)
Se Spartou získal celkem tři tituly, v klubu působil celkem 11 sezon, než zamířil do brněnské Komety. Odtud se po třech letech vrátil do Mladé Boleslavi, odkud vyšel. Tři sezony nosil v týmu kapitánské céčko. V Bruslařském klubu se věnuje výchově mládeže. Ačkoli už zvažoval, že by s hokejem skončil úplně, v tomto ročníku má coby hlavní trenér na starost 7. třídu.
Jiří Vykoukal
Obránce (54 let)
Ve Spartě hrál po zlaté párty ještě čtyři další roky, kariéru uzavřel v roce 2012 v Plzni. Vrhnul se na trenérskou dráhu v Prostějově, tedy kousek od olomouckého rodiště. V trenérské a manažerské pozici u Jestřábů fungoval od roku 2013 osm let. Vždy byl přemýšlivým typem obránce a i tyto zkušenosti využívá při mentorské práci s řadou profesionálních hokejistů. Do jeho rodiny patří třinecký bek Lukáš Galvas, jenž je jeho zetěm.
Richard Stehlík
Obránce (41 let)
Ve Spartě prožil rodák ze slovenské Skalice tři sezony, ve dvou vyhrál extraligu a ze Sparty jel reprezentovat na své dva jediné světové šampionáty. V Česku hrál ještě za Vítkovice, Kometu a Třinec. Hráčskou kariéru končil před pěti lety v Liptovském Mikuláši. Ve stejném klubu dělá asistenta českému trenérovi Aleši Totterovi.
Ján Tabaček
Obránce (45 let)
„Pohoda, klídek a tabáček,“ vyhrával na jeho počest při zápasech tehdejší DJ Doktor Buben. Pak se vrátil na Slovensko, byl ve Finsku, Švýcarsku a před čtyřmi lety končil ve 41 letech v Martině, odkud taky pochází a kde záhy přesedlal na trenérskou dráhu. Tři roky dělal asistenta, nějakou dobu byl rovněž sportovním manažerem.
Karel Pilař
Obránce (47 let)
Kde se vzal, tu se vzal. Po sezoně na farmě Toronta se objevil ve Spartě, kde už dřív dvě sezony působil. Nastoupil na poslední finálový zápas proti Pardubicím. „Vypadalo to jak v nějakém filmu. Mohl se jmenovat Karel Spasitel. Pomohl nám, přinesl do týmu vítěznou pohodu,“ řekl bek Richard Stehlík. Světoběžník Pilař se ve Spartě zjevil opakovaně ještě později. Nyní dělá agenta.
Tomáš Protivný
Obránce (39 let)
Pochází z Nymburka, ale za Spartu hrál od mládeže. V sezoně 2005/06 si odskočil do Olomouce, ale v další už byl u toho. V základní části nastoupil k 27 zápasům, během tažení za titulem v play off osm. Později byl dlouho v Kometě, končil v Prostějově. Než se vrátil do Nymburka, kde vede jako hlavní trenér týmu středočeské krajské lize a zároveň dělá asistenta u žáků.
Jaroslav Hlinka
Útočník (48 let)
Jedna z největších sparťanských ikon. Před ziskem svého čtvrtého titulu se Spartou byl s 57 body nejproduktivnějším hráčem soutěže, v play off ho předstihl jen pardubický Petr Sýkora. Pak vyrazil do Colorada zkusit NHL. Posledních sedm let skládá tým Sparty jako sportovní manažer, dělal asistenta trenéra a po odvolání Uweho Kruppa vedl v únoru 2023 mužstvo ve dvou zápasech jako hlavní kouč.
Jan Hlaváč
Útočník (49 let)
S Richardem Žemličkou cepuje sparťanský dorost, zahajuje studium trenérské licence A. V profesi chce dosáhnout co největších úspěchů. „Studovat není od věci, je to zapotřebí,“ říká k tomu dvojnásobný mistr světa. Ostatní aktivity omezil. „S hokejovým zápřahem mám jediný volný den v týdnu. V létě jedeme na dovolenou, ale třeba s golfem už je konec,“ hlásí. S manželkou Marikou vychovává dvě dcery, starší Allison pracuje na Floridě na významné pozici v oboru hotelnictví.
Jiří Zelenka
Útočník (53 let)
Kovaný sparťan sezonu trávil v Plzni, kam odešel sezonu předtím a přišel tak o titul z roku 2006. Vypadal na odpis. Před uzávěrkou přestupů se vrátil. Stihl pět utkání základní části, v play off dal v 15 zápasech pět branek. Během dalšího ročníku zamířil klubový rekordman v počtu gólů do Brna. Prodělal vážnou nemoc, u sparťanské mládeže dělal asistenta, nyní působí u sedmé a osmé třídy.
Ondřej Kratěna
Útočník (48 let)
Z osmi extraligových titulů získal tři se Spartou, se kterou má sedm medailí, jako jediný vstřelil dva zlaté góly. Po vítězné sezoně 2006/07 odešel do Oulu a vyhrál finskou ligu, než se do Prahy vrátil. Ještě v roce 2013 se podílel na historickém triumfu Plzně, kde ukončil kariéru. Šestým rokem pracuje jako event manažer v pražské O2 aréně, komunikuje s produkcí a stará se o zajištění akcí.
Petr Ton
Útočník (51 let)
Nejlepší střelec Sparty v základní části se pochlapil i v play off. V 16 zápasech dal 11 gólů. Titul získal taky v předchozím roce. Za 11 sezon v pražském klubu překonal v čele historické tabulky střelců Jiřího Zelenku. Končil v roce 2013, poté působil ještě v Brně a Kladně, odkud vyšel. V roce 2019 se stal sportovním manažerem Sparty, třetím rokem je výkonným manažerem klubu.
Martin Štrba
Útočník (49 let)
Po příchodu z rodných Českých Budějovic zažil ve Spartě jednu ze svých nejlepších sezon a získal dva tituly. Na konci roku 2006 musel po natržení svalu na operaci, ale v play off stihl pět zápasů. Jako hráč končil v roce 2013. Trénoval mládež, vedl Chomutov, Slavii, Sokolov, Prostějov, na Slovensku Humenné a do loňského prosince Zvolen. Poslední stopy vedly do Českého Krumlova.
Tomáš Netík
Útočník (43 let)
Jeho otec hrál za Spartu s Hrdinou, Richterem, Pěničkou, Holým nebo Jelínkem, on patřil ke stálicím a oporám dvě dekády po něm. Jen si odskočil do Ústí a Karlových Varů. V mistrovských letech 2006 a 2007 ještě patřil k nastupujícímu mládí. Prošel kus světa a vrátil se jako trenér. Druhou sezonu vede jako hlavní kouč juniory Sparty a patří k velkým trenérským příslibům.
Martin Podlešák
Útočník (43 let)
Po návratu ze zámoří se vysoký útočník se stal součástí mistrovského týmu. Ve Spartě po návratu zůstal čtyři sezony, další čtyři působil v Mountfieldu, tři v Českých Budějovicích a poslední už po přesunu klubu v Hradci Králové. Po kariéře trénoval mládež, jedenáct let zastupuje hráče. Do jeho stáje patří Daniel Vladař, Matyáš Šapovaliv, Lukáš Rousek, Filip Novák nebo Miroslav Forman.
Michal Sivek
Útočník (44 let)
Majitel dvou zlatých z MS dvacítek ve Spartě vyrostl a kromě krátké epizody v Kladně za jiný klub v Česku nehrál. Získal tři tituly. V NHL byl součástí trejdu, při němž odešel Jaromír Jágr z Pittsburghu do Washingtonu. V roce 2008 kvůli zdraví skončil a začal dělat hráčského agenta. Zastupuje i několik současných sparťanů včetně Michala Řepíka, Jakuba Siroty nebo Jakuba Kováře.
Jakub Langhammer
Útočník (41 let)
Odchovanec Kladna nastupoval za áčko Sparty pět sezon, byl u dvou titulů. Později přešel do Mountfieldu, stěhoval se s ním z Českých Budějovic do Hradce Králové. Hrál v Německu, Velké Británii a ve slovenské extralize, kde před pěti lety končil. Údajně měl osobní problémy, v současné době by měl žít v Kladně.
Karel Hromas
Útočník (39 let)
V roce 2004 draftován ve 4. kole Chicagem, má bronz z MS do 18 let. V mistrovském týmu Sparty z roku 2007 byl nejmladší. Později přidal ještě dva bronzy a v roce 2011 s Chomutovem postoupil do extraligy. Hrál ve Francii a Británii. Od roku 2018 je součástí trenérského týmu TFAcademy Tomáše Floriana v Praze, která se zaměřuje na individuální a skupinové tréninky.
Luboš Rob
Útočník (55 let)
V lednu dostal od Sparty nabídku, aby si v 36 letech prodloužil sezonu. Přišel ze Vsetína na hostování. „Připadám si trochu jako kanadský obránce Ray Bourque, podobně jako on jsem se dočkal titulu na konci kariéry,“ řekl. „Kondor“ strávil většinu kariéry v Českých Budějovicích, extraligu hrál ještě právě za Vsetín, kde je třetí sezonu asistentem kouče.
Michal Dragoun
Útočník (42 let)
Po ukončení kariéry v druholigové Příbrami se vrátil do oboru, v němž se vyučil. Z bývalého útočníka je truhlář. „Měl jsem dřevěné ruce, tak teď dělám se dřevem,“ směje se někdejší útočník, oceňovaný v extralize za černou týmovou práci. „V rodinné firmě vyrábíme interiéry včetně kuchyní, děláme všechno. Sice jsem vyučený truhlář, ale vše jsem se učil od nuly,“ přibližuje. Hokej mu zůstal jako hobby, vede mladší žáky v Příbrami. „Nemám ambice být velký trenér,“ ujišťuje.
David Vrbata
Útočník (42 let)
Než se dočkal titulu, působil ve Spartě čtyři roky. Po korunovaci odešel hrát na Slovensko, následně se vrátil do rodné Mladé Boleslavi, konec kariéry si střihnul ve druhé německé DEL a v Itálii. Vrhnul se na trénování mládeže, kde se vypracoval v jednoho z nejlepších trenérů u nás. Momentálně působí v Českých Budějovicích, od dorostu přešel k juniorce. Jeho dcera je talentovaná na tenis.