Nová energie pro Salače. V Moto2 bude jezdit za stáj s názvem kontroverzní platformy
Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příštím roce startovat v mistrovství světa v kategorii Moto2 v týmu Onlyfans American Racing. Jediný český závodník v elitním šampionátu oznámil své další angažmá na sociálních sítích, stejně jako zástupci týmu.
Třiadvacetiletý Salač měl původně v příštím roce pokračovat v MS v nizozemském týmu RW Racing GP. Poté, co se ale změnilo vedení týmu, o místo přišel.
Rodák z Mladé Boleslavi tak nakonec zamířil do amerického týmu, který dnes nejprve oznámil, že se domluvil na předčasném ukončení smlouvy se Španělem Marcosem Ramírezem, večer poté zveřejnil Salačovo angažmá.
„Nová sezona. Nová energie. Stejný cíl. Vítej v týmu, Filipe. Udělejme z roku 2026 nezapomenutelný rok,“ napsali zástupci stáje Onlyfans American Racing na sociálních sítích.
Salač v MS debutoval v roce 2018, od následující sezony je pravidelným účastníkem seriálu. Doposud odjel 126 závodů a čtyřikrát se prosadil na stupně vítězů. Před víkendovou Velkou cenu Portugalska mu patří průběžně 15. místo se ziskem 82 bodů.