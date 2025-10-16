McLaren je v F1 znovu na vrcholu. Slavnou značku vzkřísili až noví šéfové, co změnili?
Dominanci nad ostatními stájemi stvrdil v Singapuru, kde poprvé od roku 1991 obhájil vítězství v Poháru konstruktérů. McLaren tak dokonale navázal na minulou sezonu, v níž uzmul týmovou trofej až v závěrečném závodě v Abú Zabí. Přitom ještě před deseti lety vrávoral slavný tým z Wokingu nad propastí, dvakrát během tří sezon skončil předposlední. Proč a díky komu se z obrovské krize vydrápal? Důvodů hledejte víc.
Nejzářnější časy zažil McLaren v osmdesátých a devadesátých letech. Podruhé vyhrál Pohár konstruktérů v sezoně 1984, kdy se jezdeckého titulu dočkal Niki Lauda. O rok později křepčil ve stejných barvách Alain Prost, jenž se poté vedle Ayrtona Senny podílel na dalších zlatých časech. Ty ovšem neskončily ani poté, co legendárního Francouze nahradil Gerhard Berger.
V našlapané konkurenci v letech 1998 a 1999 zazářil Fin Mika Häkkinen, od té doby však posunul McLaren na vrchol individuálního pořadí jen mladičký Lewis Hamilton. Čekání na výrazný úspěch se zastavilo až v minulé sezoně, kdy si stáj zajistila triumf v týmovém pořadí. Ze dne na den ale vzepětí nepřišlo, faktorů se do něj promítlo víc.
Přesně před deseti lety se britská značka propadla téměř na chvost. Důvodem bylo partnerství s Hondou, jejíž slabý a nespolehlivý motor ostatním nemohl konkurovat. Pořádně to skřípalo i uvnitř týmu. Hlavně mezi šéfem Ronnem Dennisem a hvězdným pilotem Fernandem Alonsem. Možná si vzpomenete, jak si Španěl při Velké ceně Japonska do vysílačky postěžoval, že v autě má snad motor GP2.
„Nebudu tolerovat tento typ prohlášení, protože nejsou výrazem profesionalismu, který by měli naši jezdci ukazovat. On je v autě, on je frustrovaný. Samozřejmě, že hlavně směrem k našim technikům, ale tohle není konstruktivní způsob komunikace,“ rozpálil se tehdy Dennis. V té sezoně skončil McLaren v pořadí Poháru konstruktérů až devátý, stejně jako o dva roky později.
Výkonnost stáje se začala zvedat až ve chvíli, kdy přešla na motory Renault. Na elitní týmy však pořád nestačila. Závan větší naděje přinesl až Zak Brown, jeden z hlavních strůjců současného obrození. Přišel s vizí, nabídl stabilitu a zlákal sponzory. V zákulisí formule 1 platí za muže, jehož vyjednávací schopnosti jsou jedinečné. Tah na branku mu nechybí.
Brown se Stellou jako strůjci obrození
Další zlepšení se dostavilo v sezoně 2020. K návratu na bednu výrazně pomohla i silná jezdecká dvojice v čele s Carlosem Sainzem a talentovaným Landem Norrisem, zkrátka postupně to začalo šlapat. Potvrdilo se to o rok později v Itálii, kde už s motorem Mercedes zvítězil Daniel Ricciardo, Norrisův nový parťák.
Ten se však s týmem po dvou sezonách rozloučil. Spolu s celým McLarenem doplatil na špatně zvolenou koncepci po zavedení nových aerodynamických pravidel. Vozy trápily problémy s brzdami a přilnavostí. Razantní změna k lepšímu nastala až v létě roku 2023.
Tehdy udělali týmoví inženýři několik stěžejních kroků, na které už z pozice šéfa dohlížel uznávaný italský expert Andrea Stella. „Andrea je nejlepší závodník, jakého jsem kdy měl. Při řízení týmu odvádí úžasnou práci,“ pochvaloval si Brown. „Auto samozřejmě nenavrhuje, proto bych nechtěl zapomenout na zásluhy dalších tisíců lidí kolem něj. Z místa, kde jsme byli na začátku roku 2023, jsme se ale posunuli jen díky jeho vedení. Pete Prodromou, Rob Marshall, Neil Houldey, všichni tito lidé odvádějí pod Andreovým vedením vynikající práci.“
McLaren navíc přestal zaostávat v infrastruktuře. Povedlo se mu zmodernizovat továrnu, jež přinesla rychlejší testování a iteraci nových dílů. Zároveň spustil vlastní větrný tunel a simulátor. Důvodů, proč se vývoj vozu tak výrazně zlepšil, seskupíte přehršel.
Jezdecký titul po sedmnácti letech
Ve druhé polovině sezony 2024 už byl McLaren dominantní. K zisku Poháru konstruktérů to sice stačilo, jenže čtvrtý jezdecký triumf za sebou si Max Verstappen utéct nenechal. Druhý Norris za ním zaostal o 63 bodů.
Špatně si v uplynulém roce nevedl ani Oscar Piastri, jenž momentálně zažívá nejlepší životní období. Kromě toho, že si podmanil závody v Číně, Bahrajnu, Saúdské Arábii, Miami, Španělsku, Belgii a Nizozemsku, vládne celkovému pořadí s dvaadvacetibodovým náskokem před kolegou Norrisem.
„Dokáže dokončit práci,“ zamyslel Bernie Ecclestone, bývalý šéf formule 1. „Když udělá chybu, uvědomuje si ji. Nehází vinu na ostatní a ani si nevymýšlí výmluvy. A řekl bych, že se také postará o to, aby ji neopakoval. Stejnou chybu neudělá dvakrát,“ dodal podnikatel s tím, že Piastri je po Verstappenovi druhým nejlepším pilotem současnosti.
Právě flegmatický Australan ve spolupráci s britským smíškem Norrisem už teď vrátil McLarenu hrdost, lesk i ukrutnou sílu. V závěrečných šesti závodech sezony ale oba budou těmi největšími soupeři. Kdo z nich nakonec ukořistí premiérový jezdecký titul?