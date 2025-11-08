Finále Turnaje mistryň bez Siniakové. S Američankou zahodily mečbol v dlouhé bitvě
Česká tenistka Kateřina Siniaková do finále čtyřhry na Turnaji mistryň v Rijádu nepostoupila. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou neproměnily proti rusko-belgické dvojici Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová mečbol a prohrály 6:4, 6:7, 6:10. Duel trval téměř dvě hodiny.
Ve dvouhře si o titul zahrají světová jednička Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová. Běloruska v semifinále porazila 6:3, 3:6 a 6:3 Amandu Anisimovovou, kazachstánská tenistka si poradila s jinou Američankou Jessicou Pegulaovou 4:6, 6:3 a 6:3.
Siniaková a Townsendová, které plnily roli nasazených dvojek, prohrály v Rijádu po třech výhrách. Vítězky letošního Australian Open spolu neuspěly na Turnaji mistryň ani na druhý pokus, vloni nestačily ve finále na kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.
Devětadvacetiletá Siniaková, která zakončí popáté sezonu jako světová jednička v deblu, tak nevyužila šanci na zisk druhého titulu z Turnaje mistryň ve čtyřhře. Před čtyřmi lety dominovala s Barborou Krejčíkovou.
Nasazené čtyřky Kuděrmětovová s Mertensovou se ve finále utkají s Tímeou Babosovou a Luisou Stefaniovou. Maďarsko-brazilská dvojice předtím porazila tchajwansko-lotyšský pár Sie Šu-wej a Jelena Ostapenková 6:4, 7:6.
Siniaková s Townsendovou měly duel dobře rozehraný. V první sadě vedly 5:2 a náskok dotáhly po třetím využitém setbolu. Ve druhém setu ale nevyužily nejprve dvakrát náskok brejku a v tie-breaku neproměnil za stavu 6:5 mečbol. Kuděrmětovová s Mertensovou poté třemi míčky za sebou zkrácenou hru otočily.
Rozhodl super tie-break, Kuděrmětovová a Mertensová utekly od stavu 3:2 do vedení 7:3. Siniaková s Townsendovou sice ještě snížily 6:8, poslední dva míčky ale získala Ruska s Belgičankou.
Rybakinová za postup vděčí i podání
Sabalenková získala proti Anisimovové první set bez větších potíží, ale ve druhém nabrala ztrátu 0:4 a smazat už ji nedokázala. Ve třetí sadě sedmadvacetiletá Běloruska díky brejku odskočila do vedení 4:3 a náskok už udržela.
Ve finále Turnaje mistryň se Sabalenková představí podruhé. V roce 2022 však čtyřnásobná grandslamová šampionka v americkém Fort Worth nestačila na Caroline Garciaovou z Francie.
Šestadvacetiletá Rybakinová vyhrála na Turnaji mistryň i počtvrté a ovládla i desátý zápas po sobě, do něhož nastoupila. O pět let starší Pegualovou porazila podruhé z pěti vzájemných zápasů. Pomohlo jí 15 es, nemusela litovat ani 67 nevynucených chyb. Do finále závěrečné akce roku postoupila poprvé. „Jsem ráda, že jsem se probojovala do finále. Dnes mi hodně pomohlo podání,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Rybakinová.
Wimbledonská vítězka z roku 2022 Rybakinová sice prohrála první set kvůli dvěma ztraceným servisům, stejně jako proti Polce Ize Šwiatekové v základní skupině se jí ale podařilo duel otočit. Ve druhém setu sice málem nedotáhla vedení 5:2, po brejku v 10. hře ale přeci jen srovnala. Ve třetím setu rozhodla díky brejku na 5:3, kdy zvrátila vývoj ze stavu 15:40. Na podání pak využila první mečbol.
Sabalenková se s Rybakinovou v probíhající sezoně utká počtvrté. Letos s ní jednou prohrála a dvakrát zvítězila, naposledy v říjnu ve čtvrtfinále ve Wu-chanu. Celkem s ní má běloruská tenistka na okruhu WTA bilanci 8:5.
Výsledky tenisového Turnaje mistryň
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Anisimovová (4-USA) 6:3, 3:6, 6:3, Rybakinová (6-Kaz.) - Pegulaová (5-USA) 4:6, 6:4, 6:3.
Čtyřhra - semifinále:
V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) 4:6, 7:6 (8:6), 10:6, Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) - Sie Šu-wej, Ostapenková (6-Tchaj./Lot.) 6:4, 7:6 (7:5),