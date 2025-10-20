Manželka zápasníka Végha: Praskl jí implantát! Pak přišlo překvapivé rozhodnutí
Zápasník Attila Végh (40) se během svých velkých bitev může spolehnout na neochvějnou podporu své manželky Natálky. Jemná blondýnka s půvabným úsměvem si v minulosti nechala vylepšit dekolt, ale po letech zjistila, že jeden z implantátů praskl! Musela proto znova pod kudlu a udělala překvapivé rozhodnutí...
„Před deseti lety jsem si nechala udělat implantáty, které se po těhotenstvích a porodech jaksi zdeformovaly,“ přiznala Natália otevřeně a ozřejmila hlavní důvod, proč musela znovu na operaci: „Při sonu mi přišli na to, že jeden implantát mám prasklý.“
Původně měla manželka slovenského zápasníka na své hrudi implantáty o velikosti 350 mililitrů. Při druhé operaci si ale nechala svá ňadra ještě zvětšit. „I když 495 mililitrů zní děsivě i pro mě, prý budou tak akorát do ruky, při mých proporcích,“ vysvětlovala nečekaný krok. „Je velmi důležité říct: na každé ženě to vypadá jinak. Záleží na postavě, výšce, hrudníku a proporcích. Já jsem vyšší, mám pevnou stavbu těla a širší hrudník, proto na mě tento objem nepůsobí vulgárně," dodává nyní po dvou letech.
Rozhodnutí nechat si upravit prsa ale nepramenilo z žádné povrchnosti. „Věřím, že krása začíná uvnitř. V tom, jak se cítíme sami v sobě. Někdy si ale k dobrému pocitu dopomůžeme i zvnějšku. Upřímně a bez přetvářky. Rozhodnutí pro implantáty u mě bylo dlouhodobě promyšlené a určitě to nebyla otázka trendů, ale spokojenosti sama se sebou,“ popsala Natália, podle které je důležité si při takovém kroku najít odborníka, se kterým mezi vámi dobře funguje komunikace i důvěra.