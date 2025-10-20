Novinky kolem Ledecké: slavný italský kouč i příprava v Chile. Domácí SP neplánuje
Navzdory nepříznivému programu je Ester Ledecká odhodlaná během zimy i přímo na olympiádě v severní Itálii znovu kombinovat oba své sněhové sporty. Významnou posilou jejího týmu je slavný italský kouč Michael Mair, v lyžařském světě známý pod přezdívkou Much. Jak bude vypadat její sezona?
Nový kouč na start
Michael, neboli Much, Mair rozšíří skupinku lyžařských trenérů v nejužším týmu Ester Ledecké. Hlavním koučem zůstává další Ital Franz Gamper, o organizaci se stará Tomáš Bank. Oba zároveň pracují na kopci a snaží se vymyslet ideální stopu na závodní trati. S tím jim díky podpoře sponzorské firmy Red Bull pomůže Mair, jehož další úlohou zřejmě bude doprovázet závodnici na start. „Bude sbírat informace z tratě a dá mi sumář, než vyrazím na trať,“ vysvětluje Ledecká. „Jsme malý tým, nedokážeme na trénincích i závodech pokrýt celou trať. Much přijel, aby nám v tomhle pomohl. Do týmu bezvadně zapadl, je to fajn parťák.“
Program pro ZOH
Zatím je jisté, že Ledecká na olympijských hrách v Itálii začne svůj závodní program paralelním obřím slalomem na snowboardu. Pokud počasí nepřesune start lyžařského sjezdu, bude ho muset oželet. Na lyžích plánuje start v super-G, v kterém získala v roce 2018 zlato na Hrách v Pchjongčchangu, uvažuje i o obřím slalomu. Naopak v plánu zatím nemá startovat v týmové kombinaci, kde by si mohla projet sjezd, zatímco Martina Dubovská je kandidátkou na slalom. „Zatím jsem o kombinaci neuvažovala. Pojedu, co bude možné. Zároveň chci, aby to dávalo smysl do dalších závodů. Abych nejezdila disciplínu, kde nemám vůbec šanci,“ řekla Ledecká.
Prkno a lyže
I v olympijské zimě bude Ledecká naplno kombinovat lyžování se snowboardingem. Zvažuje, že program Světového poháru zahájí podobně jako vloni v čínském Mylinu, kde se první prosincový víkend jedou dva paralelní obří slalomy ve snowboardingu. Čekal by ji však náročný přesun na první lyžařské závody zimy ve Svatém Mořici. „V neděli je druhý závod a v úterý už první trénink ve Svatém Mořici, což je s jet lagem šílené. Ale když se budu cítit dobře, tak bych to zkusila,“ vysvětlila Ledecká.
Krkonoše bez STR
V nadcházející zimě se budou ve Špindlerově Mlýně konat závody Světového poháru v alpském lyžování i alpském snowboardingu, Ester Ledecká u toho ale s největší pravděpodobností nebude. 24. – 25. ledna se v areálu Svatý Petr pojedou obří slalom a slalom, kterým se STR nevěnuje. 7. a 8. března se tam konají dva paralelní slalomy na prkně. Jenže termín koliduje s rychlostním lyžařským víkendem ve Val di Fassa. „Zatím to v plánu není. Na jednu stranu jsem šťastná, že konečně udělali snowboardový svěťák ve Špindlu. Nicméně tím, že mi to koliduje s lyžováním, bude to skoro až nemožné,“ líčí Ledecká. „Tlačí na mě lyžařský tým. Oplakali, když jsem jim řekla, že na olympiádě nepojedu sjezd. Budou chtít, abych lyžařských svěťáků odjela nejvíc, co půjde.“
Příprava v Chile
Před olympijskou zimou je Ledecká zdravá a posílila ji vydařená příprava. Část jí strávila tradičně na řecké Lefkadě, kde ráno trénovala kondici a odpoledne se bavila na surfu. Poslední dva měsíce lyžovala v Chile v ideálních podmínkách. „Přišlo mi až dojemné, když rolbaři upravili rozbrázděnou cestu k hotelu, na které se nelyžovalo. Přece jejich Esterka – královna - nemůže jet na rozsekané pistě,“ usmívá se Ledecká.