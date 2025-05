Last dance Vémoly a Végha: největší rivalita. Chci to mnohem víc než on, říká Terminátor

Poslední zápas kariéry? „Zaplněný Strahov by mě přesvědčil,“ usmívá se Karlos Vémola, když vypráví o třetím duelu se Slovákem Attilou Véghem na pražském fotbalovém stadionu. Za účast v hlavním zápase večera si Čech odnese rekordní výplatu.

Budete mít v Edenu více fanoušku než Attila Végh?

„Samozřejmě doufám, protože co jsem zažil posledně, bylo neuvěřitelné. Ať už dorazí podpořit mě nebo Attilu, hlavně ať přijdou všichni. Turnaj v Edenu bude sportovní svátek a rozhodně se nebude konat každý rok. Myslím, že fanoušky na svou stranu strhne ten, kdo to bude chtít víc. Tím, co ukážeme v kleci, fanoušky buď získáme, nebo ztratíme.“

Nepřišlo vám po setkání s Véghem, že chcete vyhrát výrazně víc než on?

„Já to chci od začátku mnohem víc než on. On se jen veze. Přijde mi zároveň, že