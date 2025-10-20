Kurovský dal na sen. Něco jsem změnil, říká. Jde ve stopách Voženílka?
Tři zápasy, pět gólů. Třinecký útočník Daniel Kurovský (27) v posledních kolech chytil famózní formu a je nejlepším střelcem lídra tabulky. Oceláři se díky němu radovali i v neděli v Liberci, kde obstaral jedinou branku utkání. „Nebýt spoluhráčů, góly tam nepadnou. Za to jim děkuju. Je to kolektivní sport a jsem strašně rád, že se nám teď daří,“ zůstával vytáhlý útočník skromný. Ročník rozjel na dvojnásobek osobního bodového maxima.
Vyhráli devět z posledních deseti zápasů, zase zvládají urvat i nejvyrovnanější duely. Oceláři se po roce titulového sucha vrátili v tabulce na první místo a výhrou v Liberci odskočili druhé Kometě. Ve svém středu navíc hned zkraje sezony probudili kanonýra. Třinec skóroval za tři zápasy devětkrát, hned o pět zásahů se postaral Daniel Kurovský.
„Je to super, konečně se nám daří vyhrávat i venkovní zápasy, což se nám loni nedařilo. Jsme za to rádi a chceme pokračovat,“ řekl k formě týmu vytáhlý útočník.
Za celou minulou sezonu odehrál Třinec na ledech soupeřů jen pět duelů za tři body. Tentokrát se dostal na stejné číslo už po sedmi utkáních. Jen v úvodu sezony padli Oceláři na Spartě a v Mladé Boleslavi. „Může to být i tím, že jsme na vlně a daří se nám. Díky tomu vyhráváme i utkání, která jsou o jeden gól. To se nám loni nedařilo,“ zamýšlel se Kurovský.
Nedělní utkání v Liberci mu dalo za pravdu. Ve čtvrté minutě dorazil Kochovu ránu a Třinec už jednogólový trhák nepustil. I díky skvělému Marku Mazancovi bral hubenou výhru 1:0. „Síla je vidět. Ve třetí třetině jsme se stáhli víc, než bylo potřeba. Máme tým na to, abychom všechny tři třetiny odehráli víc do ofenzivy, než bránili. Velký podíl na výhře má samozřejmě Mazi, který chytá neskutečně. Pomáhá nám strašně moc,“ chválil trojnásobný šampion.
Tři zápasy zpět jsem měl vizi
Právě Mazanec a Kurovský jsou v posledních kolech strůjci třineckých výher. 192 centimetrů vysoký útočník začíná naplňovat, co si od něj mnozí slibovali. Při pohledu z tribuny fanoušci zavzpomínají na Daniela Voženílka v třineckém dresu. Důrazné a poctivé forvardy pojí podobná výška i pracovní prostor kolem brankoviště a u mantinelů.
V aktuální sezoně by Kurovský mohl vykročit ve stopách bývalého spoluhráče. Kdyby udržel současné tempo, po základní části by se přiblížil 30 nastříleným brankám a 45 bodům. Musí ale vytrvat. Před rokem nasázel za prvních 14 zápasů gólů šest, půst přišel až v listopadu. Kde se bere aktuální střelecká forma havířovského odchovance?
„Tři zápasy zpátky jsem měl takový sen nebo vizi. Něco jsem změnil a od té doby se mi daří. Uvidíme, jestli to bude pokračovat,“ smál se po zápase v Liberci. „Před spaním, nevím, jak to přišlo. Zničehonic přišla myšlenka a daří se. Někdy člověk něco změní a jsou vidět výsledky,“ dodal s tím, že z pověrčivosti neprozradí, o co konkrétně jde.
Změna ale zatím funguje. Kurovský se trefil ve třech zápasech po sobě, jeho souhra s Oscarem Flynnem a Liborem Hudáčkem ve druhé lajně funguje na jedničku. „Snažím se Oskyho i Hudyho doplňovat. Jsou šikovní na puku, já se snažím být spíš před bránou, vyhrávat souboje a vybojovat pro ně nějaké puky. Oni potom něco vymyslí. Díky tomu se mi puky odráží nebo mi je dávají do prázdné,“ promluvil o spolupráci nejvyšší z trojice.
Hlavní trenér Zdeněk Moták o Kurovského výkonech příliš mluvit nechtěl. „Fajn, ale mně je v podstatě úplně jedno, kdo dá gól. Jsem rád, že se nám daří jako celému mužstvu. Že jsme dali o jeden gól více, je skvělá zpráva. Jestli ho dal Kuri, nebo kdokoliv jiný… Je důležité, abychom vyhráli a podali týmový a kolektivní výkon. To je za mě nejvíc,“ odpovídal.
Potvrdit skvělou formu zkusí Třinec už v úterý. Oceláři se v předehrávce 15. kola představí na Spartě, s níž naposledy vypadli v play off. Potřebovat budou zase bodový příspěvek od Kurovského. Po 14 zápasech se produktivní čahoun zastavil na 12 bodech (8+4) a má skvěle našlápnuto překonat dosavadní maximum z minulé sezony. Tehdy se zapsal do statistik dvacetkrát (15+5).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Č. Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž