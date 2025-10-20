Ovlivňuje reprezentační pauza tréninkový proces? Velké týmy v lize opět strádaly
Neměla by to být omluva, notabene výmluva. Vliv však vidíte jednoznačně, což se ukázalo i během posledního víkendu. Týmy, kterým je v reprezentační pauze pouštěno žilou, z jejichž kabin mizí nemalé množství borců patřících do rozličných národních mužstev, mívají zhusta problémy. Tentokrát to platilo pro Spartu i Slavii, ani jeden velikán neskóroval, tudíž nevyhrál. Svezl se i třetí celek tabulky Jablonec, jenž však nedisponuje tak masivní reprezentační skupinou.
Sparta vede ligu. Gól nedala. Slavia byla druhá. Jakbysmet. Jablonec třetí. To už se opakujeme. Přitom ani jeden z lídrů ligy neměl nepřekonatelné soupeře.
Letenští se představili na Slovácku, které je aktuálně předposlední, Severočeši hostili Duklu, jež je na tom ještě hůř. A Slavia vyzvala na svém stadionu Zlín. Ano, nováček je superpřekvapení soutěže, skokan roku, ale – proboha – přijel na hřiště mistra. Odvezl si plichtu (tuze zaslouženou), červenobílí ukončili sérii dvaašedesáti duelů, kdy doma dali branku.
Průšvih krát tři, všichni favorité měli vyhrát, jenže se jim nezadařilo. Navíc nedali ani jeden gól, což je tak nějak pro tuzemské velikány potupné.
„V zápase jsme postrádali kvalitu, nevytvořili jsme si dostatečné množství šancí, měli jsme velmi nízké xG, nebyl tam dostatek pokusů, střel na branku. Samozřejmě, jsou zápasy, kdy můžete ztratit body, nastoupí proti vám mužstvo, které hraje v podstatě o život, je ve spodní části tabulky, jde důrazně do každého souboje. Ale nám prostě chyběla kvalita,“ láteřil kouč Sparty Brian Priske.
Ano, jeho tým byl špatný, což zopakují i Jindřich Trpišovský a Luboš Kozel.
Lze najít odůvodnění. Zápasy se hrály po reprezentační přestávce. Zvládání této specifické situace je dlouhodobé téma. Jablonce se až tolik netýká – při vší úctě v národních týmech měl pouze dvě opory. Zato „eskám“ se na necelé dva týdny prakticky rozpadne tréninkový proces, což se opakovaně projevuje.
Úroveň přípravy jde dolů
Pamatuje si to dobře i Zdeněk Ščasný, expert deníku Sport a bývalý trenér Sparty. „Záleželo to na situaci, kde kluci hráli, kdy se vraceli, bylo to strašně složité. Vrátili se nám tři dny před ligou, někdo ze zahraničí cestoval dva dny, je to nepříjemné,“ vybavuje si.
„Do tréninku jsme si museli vzít kluky z juniorky. Bylo fajn je vyzkoušet, vidět je. Jenže úroveň šla dolů, ať se vám to líbí nebo ne, protože jsou tam dva tři, kteří zkazí, nestíhají,“ vysvětluje. „Další věc je, že jste se nemohl připravovat na daný zápas v tom složení, které budete chtít, taktické věci zbývaly na poslední dva tréninky,“ upozorní. Tentokrát je mu třeba dát za pravdu.
I když třeba Priske vzal na konci tiskové konference (do té doby byl logicky velmi kritický vůči výkonu svého týmu) otázku na přestávku tak trochu s nadhledem. „Můžeme se dohadovat, můžeme ji vinit, ale já to nedokážu říct. Chceme být nejlepší, chceme vyhrát titul, tak se s tím musíme srovnat. Na druhou stranu je to lepší než minule, to jsme v Hradci získali nula bodů, teď máme jeden,“ usmál se.
Kozel nehledal výmluvy
Ano, v září dorazila Sparta po pauze pod „lízátka“, poprvé v sezoně prohrála. Nyní ztratila na Slovácku. Slavia před měsícem a kousek zdolala Karvinou na domácím stadionu, duel však lámala až ve druhé půli brankami Lukáše Vorlického. Jablonec udolal Pardubice, jeho postavení je však zkrátka jiné.
Nyní měl v reprezentaci dva hráče. Martin Cedidla a Jan Chramosta se zdrželi s výpravou na Faerských ostrovech. „Nebyl to tolik problém pro nás, stejně bychom klukům dali v úterý volno. Takhle ho, bohužel pro ně, neměli. Ve středu měli náběhový trénink, ve čtvrtek zátěžový, pak už jeli normálně. V zápase na nich nebylo znát, že by o něco přišli, nebo nějak strádali,“ nehledal Kozel výmluvy.
V případě pražských S je to trochu jinak. Obě přišla o důležité hráče, na slovenském srazu se zranili Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, a Ivan Schranz, opora Slavie.
Je tu však i další aspekt. Soupeři, jmenovitě Zlín a Slovácko, zahráli proti favoritům velmi dobře. „Mančafty se připravily, po pauze byli extra motivovaní. To bylo všechno dohromady. Někdo hraje se Zlínem, Slovácko je přikované dole, můžete si říkat, že to nesmíte podcenit, ale možná to trochu přijde. Soupeř postupně získává sebedůvěru a říká si, dnes je den, kdy můžeme udělat výsledek,“ říká Ščasný.
To se o víkendu ukázalo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu