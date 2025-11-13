Messi stále uchvacuje fanoušky. Bláznivé, smekl kouč. Může ho hlídat Bucha
Ve třech zápasech play off MLS nasbíral v zápasech za Inter Miami proti Nashvillu pět gólů a tři asistence, zaznamenal jubilejní 400. soutěžní nahrávku. Statistiky Lionela Messiho (38) stále připomínají čísla z hokeje – ve 31 zápasech aktuální sezony se dostal na neuvěřitelnou bilanci 34+22. „Je bláznivé sledovat, jak hraje,“ neskrývá obdiv z Messiho kousků Javier Mascherano, jeho bývalý spoluhráč a aktuálně jeho trenér na Floridě.
Pravděpodobně nejlepší fotbalista historie udivuje na závěr bájné kariéry zámořské fanoušky. V dresu Miami postoupil Messi se svým týmem ve druhém kole play off (v prvním kole mělo Miami volný los) hladce přes Nashville do čtvrtfinále. V kanadském bodování má ze tří zápasů bilanci 5+3. V posledním duelu (4:0) zapsal 2+2 a oslavil 400. asistenci v kariéře.
„Musím Messimu pogratulovat, jak tenhle zápas odehrál. Byl první, kdo vepředu startoval náš presink. Sledovat ho, jak tímhle způsobem ve 38 letech napadá, je naprosto bláznivé. Co předvedl, je skutečně dechberoucí,“ chválil po postupovém duelu trenér Miami a Messiho někdejší dlouholetý spoluhráč z Barcelony i reprezentace Javier Mascherano.
Messi velmi touží po další trofeji, titul z MLS mu v minulé sezoně na Floridě utekl a stále mu schází. Po individuální stránce prožívá nejúspěšnější sezonu v zámoří – ve 31 zápasech nastřílel 34 branek a přidal 22 asistencí, stal se nejlepším střelcem základní části.
Během aktuální pauzy mezi zápasy v rozhodující fázi sezony si inkognito odskočil do Barcelony, kde navštívil rozestavěný Camp Nou. „Po odchodu jsem měl zvláštní pocit, kvůli tomu, jak to všechno proběhlo, jak kvůli pandemii vypadal poslední rok bez fanoušků. Odchod neproběhl dle mých představ,“ vyjádřil se později Messi.
Sní o tom, že se do Barcelony jednou vrátí, byť téměř s jistotou už nikoliv jako hráč. „Děti i manželka neustále mluví o Barceloně, o možnosti se tam vrátit. Máme tam dům, všechno,“ připustil. „Byl to spontánní projev barcelonismu. Nevěděl jsem o tom, když mi řekli, jak to proběhlo, bylo to milé,“ reagoval prezident Barcelony Joan Laporta (63).
Aktuálního blázince okolo fenomenálního Argentince v zámoří se v příštím kole dočká i Pavel Bucha v dresu Cincinnati. Český záložník je nejvytíženějším hráčem týmu, jasnou oporou, dokonce se hovořilo i o možném povolání do národního týmu. Pozvánku ani na následující zápasy proti outsiderům se San Marinem a Gibraltarem ale od Jaroslava Köstla nedostal.
Zápas mezi Cincinnati a Miami je v plánu v neděli 23. listopadu, systém play off v MLS funguje od semifinále konferencí na jediné vítězné utkání. Je klidně možné, že Bucha se bude s Messim na hřišti jako středový hráč hodně potkávat, může ho v některých fázích hry při bránění dostat i na starosti.
Bucha nastoupil v posledním vzájemném utkání v červenci (0:0), Messi chyběl kvůli trestu. Oba nastoupili v předchozím červencovém zápase, v němž zvítězilo Cincinnati jasně 3:0. Tentokrát půjde Miami s hvězdnými hráči nedávné minulosti (a Messiho kamarády) Jordim Albou, Sergiem Busquetsem nebo Luisem Suárezem jednoznačně po postupu.
„Pro mě jde o stále stejnou trenérskou výzvu – vyrovnat se s úrovní skvělých hráčů, které v týmu máme,“ pověděl Mascherano. „Uvědomuji si, že můžu dělat chyby a snažím se z nich poučit. Není jednoduché trénovat hráče, kteří fotbalu tolik rozumí. Proto je musím co nejvíc poslouchat – jako trenér rozhoduji, ale rozhodně nemám patent na rozum,“ připustil začínající kouč a někdejší vynikající defenzivní záložník nebo stoper. Proslavil se v Liverpoolu, Barceloně, končil před pěti lety v argentinském Estudiantes.