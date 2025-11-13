Nezmar: Hlavatého bychom dnes už nekoupili. Konkurence v lize je úplně jinde
Ostuda, restart, plán. Nový dokumentární seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol přináší příběh klubu v přímém přenosu – od koupi Ondřeje Kanii přes šokující debakl 0:5 v derby s Jabloncem až po úvodní sezony pod novým vedením. „Přebudováváme celý klub po všech stránkách, ale fanoušky stejně zajímá hlavně sobotní výsledek,“ říká generální ředitel klubu Jan Nezmar.
Právě bývalý útočník Slovanu patří mezi hlavní tváře klubu a tím pádem také tohoto dokumentu. Velká část hned prvního dílu se věnuje právě jeho práci na příkladu přestupu Michala Hlavatého z Pardubic. Na hráče jeho kalibru by podle Nezmara už dnes Liberec nedosáhl. „Kvalita se rozmělnila do více klubů. Mysleli jsme, že budeme patřit k top klubům, ale jsme spíš v závětří,“ doplňuje k přílivu peněz do českého fotbalu.
Příchod dalších a dalších miliardářů vaši práci na přestupovém trhu určitě ztěžuje?
„Určitě. Museli jsme reagovat i ve skautingu a v dalších procesech. Když to řeknu naplno – dnes bychom třeba Michala Hlavatého z Pardubic určitě nekoupili. A zřejmě ani několik dalších hráčů. Musíme hledat jiné cesty. Při příchodu do klubu jsme si díky Ondrovi (Kaniovi) mysleli, že budeme patřit k top klubům, ale dnes jsme spíš v závětří.“
Ondřej Kania byl mezi novými majiteli v lize tím úplně prvním, berete tenhle náskok jako velkou výhodu oproti konkurentům?
„Bezesporu. Navíc jsme do klubu nepřišli tak, že bychom ho prostě koupili a začali od nuly. Měli jsme projekt připravený, včetně představy, koho do klubu přivést. Takže nějaký náskok máme, ale fotbal je dynamický a peníze často rozhodují. Když jich má někdo hodně, hledá způsoby, jak se dá vývoj trochu uspíšit. Přesto věřím, že zkušenosti a nastavené procesy jsou naší výhodou.“
Zaskočila vás změna pořádků mezi ligovými majiteli klubů?
„Až tolik ne. Už když jsme do klubu šli, tak jsme počítali s tím, že příchod nových vlastníků klubů může nastat, a proto jsme už v prvních přestupních obdobích nakoupili víc hráčů, protože jsme věděli, že jejich cena půjde nahoru. A taky jsme trochu změnili skauting – hledáme jinde a chceme být u hráčů dřív.“
Tímhle stylem jste trefili třeba bingo s volným přestupem Ermina Mahmiče ze druhé rakouské ligy?
„Bingo to bude, až nám pomůže něco vyhrát a pak odejde za opravdu velké peníze. Ale ano, Mahmič je produktem našeho skautingu tak, jak jsme si to představovali. Mladý, neokoukaný, navíc zadarmo – to je obrovská výhoda. Já ale hráče hodnotím až ve chvíli, kdy z klubu odcházejí, ne když jsou tu pár měsíců. Jsem v tomhle opatrný.“
Kvalita v lize se rozmělnila
Bojíte se, že o takové hráče třeba brzy přijdete?
„To je realita, se kterou jsme počítali od začátku. Nikdy jsme si nemysleli, že takoví hráči budou brát Liberec za vrchol kariéry. Naopak – chceme, aby se posouvali dál. Rozdíl je teď ale v tom, že dřív pro ně posun znamenal přestup do Sparty, Slavie, Plzně nebo do zahraničí. Dnes už najednou máme hráče, který jako posun vnímá přestup do Olomouce, a takových klubů je víc.“
I v dokumentu mluvíte o dlouhodobé cestě, kterou jste si vytyčili. V jaké fázi se klub nachází teď?
„Kdybyste se mě na to zeptali před rokem, řekl bych, že bychom chtěli být sportovně dál. Ale fotbal se za tu dobu hodně změnil, narostla konkurence a všechno je složitější. Co se týče výsledků, chtěli jsme být o krok napřed, ale vnímáme realitu a objektivní okolnosti nám to komplikují. Na druhou stranu, vnitřní procesy v klubu běží podle pětiletého plánu, který jsme si dali. Přebudováváme celý klub po všech stránkách. Fanoušky samozřejmě zajímá hlavně sobotní výsledek – když se vyhraje, je všechno růžové, když se prohraje, je všechno černé. Poslední týdny ukazují, že i A-tým se začíná blížit fotbalu, který chceme dlouhodobě hrát. Jestli už to zvládneme bez velkých výkyvů, to neumím říct, ale naše sinusoida, i když kostrbatě, směřuje nahoru. Cíl je jasný – chceme se prát o první šestku.“
Přesně šestou pozici držíte nyní po polovině základní části. Je to optimální výchozí pozice?
„Vlastně nevím, co je dneska v českém fotbale optimální. Za rok a půl se všechno strašně změnilo a adeptů, kteří pomýšlejí na horní patra tabulky, je dneska mnohem víc. Nejen, že ostatní dokážou vybudovat lepší týmy pro sebe, ale také oslabují ten náš. Jeden hráč nám odešel do Olomouce, jiného nám sebral Jablonec. Kvalita se tak rozmělnila do více klubů, a v tomto ohledu to je samozřejmě složitější.“
Jeden díl byl věnován i rivalitě s Jabloncem. Jak často v Liberci narážíte na to, že je soupeř, ještě navíc s vaším bývalým trenérem Lubošem Kozlem, před vámi?
„V Liberci se tomu nevyhnete, obzvlášť, když v derby prohrajeme. To je realita. Nyní si to vyhodnocujeme tak, že Jablonec je momentálně dál – má zkušenější, sehranější i sebevědomější tým. Vadí mi spíš to, že jsme předtím ztratili body v zápasech, kde jsme měli vyhrát, třeba s Bohemkou nebo Teplicemi. To ovlivní sebevědomí a pak i derby. Ale jasně – derby chceš vždycky vyhrát, to je jasné.“
Mluvíte i o tom, že byste si chtěl splnit sen a dostat Liberec do Ligy mistrů. Vy tam navíc zmiňujete, že zápas proti AC Milán z roku 2002 berete jako osobní dluh. Je tohle pořád motivace?
„Taky tam říkám, že jsem realista, a tohle je spíš velký sen. Ke sportu to ale patří. Když mi bylo osmnáct a hrál jsem okresní přebor, snil jsem o první lize a lidi mi říkali, že tohle už se mi splní jen těžko – a nakonec se to stalo. Tak proč by se i tohle jednou nemohlo splnit? Ale samozřejmě, k tomu cíli je ještě hodně dlouhá cesta a spousta práce.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu