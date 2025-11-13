Medvědi na vánočních nákupech: Pasta Klaus za 420 tisíc
Dárky ve světě nosí Ježíšek, Děda Mráz, dokonce i velbloud nebo krab. V hokejovém Bostonu patří k tradici nejkrásnějších svátků v roce, že o nadílku se stará »Pasta Klaus«.
Český útočník Medvědů David Pastrňák (29) se jako každý rok se spoluhráči včetně krajana Pavla Zachy (28) vypravili do hračkářství, aby vybrali dárky pro dětské pacienty v nemocnicích.
„Celkově se utratilo přes dvacet tisíc dolarů,“ informoval klub zlatých hochů z MS 2024 v Praze. To je v přepočtu kolem 420 tisíc korun českých. Jak štědrý bude »Pasta« doma, kde si hýčká švédskou choť Rebeku (30) a dcerku jménem Freya Ivy (2)?
David Pastrňák slavil na Staroměstském náměstí společně se svou snoubenkou Rebeccou a dcerkou Freyou.
