Medvědi na vánočních nákupech: Pasta Klaus za 420 tisíc

Autor: mib
Pasta Klaus za 420 tisíc
David Pastrňák slavil na Staroměstském náměstí společně se svou snoubenkou Rebeccou a dcerkou Freyou.
Pasta skóruje pro svou dceru Freyu Ivy a snoubenku Rebeccu, které ho navštívily v TD Garden
Dcerku Freyu Ivy pokřtili ve Švédsku.
Bostonští obdarují děti ve špitálech
Bostonští obdarují děti ve špitálech
Pastrňák v Santově čepici vybíral dárky.
Český snajpr David Pastrňák s pukem, kterým dosáhl hranice 400 gólů v NHL
David Pastrňák se po překonání hranice 400 gólů v NHL setkal s bývalým slovenským parťákem a legendou Bruins Zdenem Chárou
David Pastrňák s pásem pro hráče kabiny Bostonu
David Pastrńák zdraví fanoušky Bostonu po svém tříbodovém představení, při kterém překonal hranici 400 gólů v NHL
David Pastrňák se raduje z jubilejního gólu proti Torontu
David Pastrňák slaví výhru nad Torontem s brankářem Jeremym Swaymanem
Boston Bruins oslavují vítězství poté, co David Pastrňák překonal hranici 400 gólů v NHL
Útočník Bostonu David Pastrňák s parťákem Charliem McAvoyem
David Pastrňák (vlevo) s Romanem Červenkou
David Pastrňák
Hokejová hvězda David Pastrňák.
Pasta si vydupal led
Hokejový reprezentant David Pastrňák.
Hokejový reprezentant David Pastrňák.
Hokejový reprezentant David Pastrňák.

Dárky ve světě nosí Ježíšek, Děda Mráz, dokonce i velbloud nebo krab. V hokejovém Bostonu patří k tradici nejkrásnějších svátků v roce, že o nadílku se stará »Pasta Klaus«.

Český útočník Medvědů David Pastrňák (29) se jako každý rok se spoluhráči včetně krajana Pavla Zachy (28) vypravili do hračkářství, aby vybrali dárky pro dětské pacienty v nemocnicích.

„Celkově se utratilo přes dvacet tisíc dolarů,“ informoval klub zlatých hochů z MS 2024 v Praze. To je v přepočtu kolem 420 tisíc korun českých. Jak štědrý bude »Pasta« doma, kde si hýčká švédskou choť Rebeku (30) a dcerku jménem Freya Ivy (2)?

David Pastrňák slavil na Staroměstském náměstí společně se svou snoubenkou Rebeccou a dcerkou Freyou.
David Pastrňák slavil na Staroměstském náměstí společně se svou snoubenkou Rebeccou a dcerkou Freyou.

Témata:  blesksporthokejBoston BruinsNational Hockey LeaguenhlPrahaDavid PastrňákBostonVánocePavel ZachaDěda Mráz

Související články



Články odjinud