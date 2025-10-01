Dopingová šikana Procházky skončila: Už jsem se naučil čůrat, když se na mě dívá chlap...
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Třináct výher v řadě, výjimečná kondice a expresní vzestup v UFC. Slavná cesta Jiřího Procházky za nejcennějším MMA titulem nadchla svět, ale vzbudila taky nežádanou pozornost. V roce 2022 si český bojovník připsal první příčku nejen v rankingu polotěžké váhy, na vrcholu se jeho jméno tyčilo taky na seznamu nejvíce testovaných sportovců antidopingovou organizací USADA. Během dvanácti měsíců absolvoval celkem 64 testů. Letos počet drasticky snížil, nicméně poslední jej čeká krátce před nedělním duelem s Khalilem Rountreem Jr. na akci UFC 320 v Las Vegas.
Do UFC přišel Jiří Procházka již jako hvězda, a tak mu k zisku nejprestižnějšího šampionského pásu stačila pouze tři utkání, v nichž pokaždé zvládl soupeře ukončit. Při zápasech ve zběsilém tempu opakovaně vynikal prvotřídní fyzickou připraveností. A právě ta dala antidopingové agentuře USADA záminku pro nepřiznanou cílenou kampaň. Nová komise UFC fokus na českého bijce razantně omezila.
„Letos u mě byli sedmkrát, maximálně osmkrát. Během posledních dní před zápasem mě ještě čeká kontrola. Tu absolvuji těsně po příjezdu do arény před tím, než se vůbec začneme připravovat na boj. Antidopingová agentura, kterou si nově zřizuje samo UFC, je mnohem lepší. Její komisaři jsou mnohem víc v pohodě. Vždy mi berou jen moč a kapku krve,“ pochvaluje si Procházka před nedělním soubojem s Khalilem Rountreem Jr.
„Oproti organizaci USADA je to velký rozdíl. Aby u mě byli během půl roku víc než padesátkrát a pokaždé mi brali krev… To nebylo normální, byla to prostě šikana,“ ohlíží se na období před třemi lety.
Článek pokračuje pod grafikou
V roce 2022, kdy dnes už dvaatřicetiletý Procházka získal titul, jej komisaři USADA podrobili celkem čtyřiašedesáti testům, čímž se stal rekordmanem. Druhý nejvíce testovaný sportovec, cyklistka Lauren DeCresenzová podstoupila „pouhých“ dvacet devět testů. Ve stejné sezoně se stal Kamaru Usman, bývalý šampion UFC, prvním bojovníkem, který od USADA získal symbolickou bundu za absolvování padesáti čistých prověrek. Nigerijci to ale trvalo celkem šest let. Procházka svým tempem přepsal historii.
To však nebyl nijak kýžený milník. Cesta k jeho dosažení bijce z Hostěradic dost potrápila. „Někdy jsem se z ničeho nic probudil a říkal si: ‚Doprd*le, dneska přijdou, dneska určitě přijdou!‘“ popisuje Procházka. „Musel jsem být pořád připravený. A ke kvalitnímu spánku určitě nepřispělo, když mi několikrát týdně jezdili brát krev. Tady v USA to udělají třeba jen z prstu, vezmou malou kapku. Ale v Česku mi brali hodně krve. Třeba celou lahvičku,“ vzpomínal dříve bijec v americké show MMA Hour.
„Na podobné situace už nedošlo. Tento rok mě snad pokaždé navštívili večer po tréninku a bylo to příjemný,“ povídá Procházka a dává se do smíchu nad vyzněním svých slov. „Už jsem se naučil čůrat, i když se na mě u toho nějaký chlap dívá. Byli u mě tolikrát, že to beru jako normální věc. Dřív jsme čekali minutu, deset minut, i déle. Časem jsem si zvykl a teď to neřeším,“ končí vyprávění s úsměvem.