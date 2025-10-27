Děsivý karambol v zaváděcím kole Moto3: Zástavy srdce!
Proboha, jak se něco podobného může stát?! Švýcarský motocyklový závodník Noah Dettwiler (20) bojuje o život poté, co ho sestřelil hvězdný Španěl José Antonio Rueda (19). Incident se stal ještě před závodem, v zaváděcím kole!
Pokud se prokáže jeho vina, místo už jistého titulu mistra světa by ho měli ze seriálu Moto3 rovnou vykopnout! Nepozorný Rueda totiž najel ve vysoké rychlosti do pomalu jedoucího a nic netušícího Dettwilera, kterého motorka katapultovala do vzduchu jako hadrového panáčka. Dlouhé ošetřování, vrtulník, transport obou jezdců do nemocnice v Kuala Lumpur ve vážném stavu.
Dettwiler údajně ztratil hodně krve a postihlo ho několik srdečních zástav! Má poraněnou slezinu a plíce a otevřenou zlomeninu nohy. „Čeká ho série operací. Je v dobrých rukou a prosíme o respektování jeho soukromí. Noah je bojovník!“ uvedla jeho stáj, zatímco Rueda utrpěl zlomeninu ruky a těžký otřes mozku.