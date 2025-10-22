Útok na autobus s fanoušky, při kterém zemřel řidič (†65): Děsivé detaily!
Šokující následky nedělního basketbalového zápasu mezi Sebastiani Rieti a Pistoia Basket nenechávají Itálii chladnou. Policie je v zápřahu, federace uzavřela Rieti hřiště a objevily se i podrobnosti k mrtvému řidiči.
Podle dostupných informací již byly tři osoby zatčeny a po čtvrtém možném útočníkovi se pátrá. Všichni tři zadržení měli velice úzké vazby na krajně pravicovou scénu. S tímto alarmujícím zjištěním přišla agentura ANSA.
Autobus, který převážel fanoušky Rieti byl zasažen kamením a cihlami na dálnici. Vedle řidiče na předních sedadlech odpočíval druhý šofér. A ten schytal přímý zásah, kterému na místě podlehl. Jednalo se o římského rodáka Raffaela Marianellu, který žil ve Florencii. Bylo mu 65 let a chystal se do důchodu. Toho už se ale bohužel nedožil. Ve středu pak měla proběhnout pitva jeho těla.
„Nejsou to fanoušci, jsou to zločinci,“ prohlásil prezident italského basketbalu Petrucci. Nařídil rovněž minutu ticha před každým utkáním a hráči v tomto týdnu budou nastupovat v každé lize s černými páskami na rukou, aby vyjádřili soustrast se zesnulým Raffaelem.
Mezitím zasedla italská basketbalová federace a ihned rozhodla o uzavření hřiště Rieti pro všechny zápasy, dokud se nedokončí vyšetřování. Kriminalisté vyslechli několik svědků a na celé tragédii stále pracují.
„Po zjištění nejnovějších zpráv o postupu vyšetřovatelů, který vedl k zatčení tří osob, Sebastiani oznamuje, že podá občanskoprávní žalobu proti údajným pachatelům. Škoda způsobená klubu, a to jak finančně, tak i na jeho image, je příliš velká,“ vydal klub Sebastiani Rieti prohlášení. Z komunikace útočníků na WhatsAppu totiž vyplynulo, že útok plánovali jako trestnou misi. Na autobus údajně čekali vedle cesty v křoví.
Hrůzná událost hluboce šokovala také italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. „Strašná zpráva, která mi nedovolí mlčet. Útok na autobus fanoušků basketbalového klubu Pistoia Basket, který stál život řidiče zasaženého cihlou, je nepřijatelným a šíleným aktem násilí," běsnila. „Vyjadřuji svou hlubokou soustrast rodině oběti a svou solidaritu s těmi, kteří byli svědky této tragédie. Věřím, že pachatelé tohoto zbabělého a zločinného činu budou rychle vypátráni a postaveni před soud," dodala.