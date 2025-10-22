ONLINE: Atalanta - Slavia 0:0. Moses se ocitl ve velké šanci před koncem poločasu
Fotbalisté Slavie ve třetím kole Ligy mistrů bojují v Bergamu proti vítězi Evropské ligy z loňského roku Atalantě. Český šampion čeká tři soutěžní zápasy na vítězství a v hlavní části elitní klubové soutěže nedokázal vyhrát od roku 2007 už třináct utkání. Červenobílí budou také usilovat o premiérový triumf na italské půdě, v minulém kole soutěže podlehli v Miláně Interu 0:3. Zápas v Bergamu na stadionu s kapacitou téměř 25 000 diváků začne ve 21.00 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|3
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|4
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|5
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|7
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|8
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|11
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|12
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|13
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|14
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|15
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Sporting
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|17
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|18
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|28
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|29
Monaco
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|30
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
- Osmifinále
- Play-off