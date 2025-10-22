Předplatné

Litoměřice doma podlehly Třebíči. Padl i Vsetín, Jihlava uspěla v Táboře

Litoměřice v domácím souboji s TřebíčíZdroj: Facebook / HC Stadion Litoměřice
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3. Obrat mu však hosté nedovolili. Slávisté hráli už v neděli, v předehrávce porazili Zlín 3:2.

Litoměřice porazily Horáckou Slavii v prvním kole těsně 4:3. Dnes jim úvodní třetina vůbec nevyšla, ale ztrátu začaly stahovat a do třetí třetiny nastupovaly za stavu 2:3. Vyrovnání se dočkaly při risku bez brankáře v čase 57:11 po gólu Přemysla Svobody. V prodloužení gól nepadl, v nájezdech zajistil Třebíči bod navíc Martin Matějíček.

Jihlava porazila jednoznačně 4:0 Tábor. Jihočeši nedokázali zopakovat senzační vítězství nad Duklou v prvním kole a drží se na předposledním místě tabulky. Naopak Dukla se posunula na čtvrté místo se stejným počtem bodů jako třetí Přerov, na který má ještě zápas k dobru.

Zubři po středeční prohře s Jihlavou a sobotní porážce v Sokolově dnes dokázali zvítězit 2:1 nad Pardubicemi B. Východočeši prohráli devátý z minulých deseti zápasů a v tabulce jsou poslední.

Sokolov, který na dnešní domácí utkání proti Chomutovu oblékl speciální retro dresy oslavující 80 let Baníku, zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech. Přestože domácí většinu zápasu vedli, Chomutov vždy dokázal zareagovat a nakonec rozhodly až nájezdy, ten klíčový proměnil domácí Martin Osmík. Západočeši tak navázali na sobotní překvapivé vítězství proti Přerovu, naopak Piráti protáhli šňůru bez výhry už na šest zápasů.

Překvapení se zrodilo ve Frýdku-Místku, kde domácí porazili 4:1 Vsetín.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia141011243:2133
2Litoměřice14902346:2929
3Přerov14721438:3326
4Jihlava13810433:3026
5Kolín14613439:3123
6Vsetín15451544:4223
7Zlín14611641:3821
8Třebíč14522534:3921
9Poruba 201114602640:3920
10Frýdek-M.14513538:3720
11Sokolov13160628:3715
12Chomutov15403836:4915
13Tábor14402834:4414
14Pardubice B141211026:518
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

