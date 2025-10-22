Litoměřice doma podlehly Třebíči. Padl i Vsetín, Jihlava uspěla v Táboře
Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3. Obrat mu však hosté nedovolili. Slávisté hráli už v neděli, v předehrávce porazili Zlín 3:2.
Litoměřice porazily Horáckou Slavii v prvním kole těsně 4:3. Dnes jim úvodní třetina vůbec nevyšla, ale ztrátu začaly stahovat a do třetí třetiny nastupovaly za stavu 2:3. Vyrovnání se dočkaly při risku bez brankáře v čase 57:11 po gólu Přemysla Svobody. V prodloužení gól nepadl, v nájezdech zajistil Třebíči bod navíc Martin Matějíček.
Jihlava porazila jednoznačně 4:0 Tábor. Jihočeši nedokázali zopakovat senzační vítězství nad Duklou v prvním kole a drží se na předposledním místě tabulky. Naopak Dukla se posunula na čtvrté místo se stejným počtem bodů jako třetí Přerov, na který má ještě zápas k dobru.
Zubři po středeční prohře s Jihlavou a sobotní porážce v Sokolově dnes dokázali zvítězit 2:1 nad Pardubicemi B. Východočeši prohráli devátý z minulých deseti zápasů a v tabulce jsou poslední.
Sokolov, který na dnešní domácí utkání proti Chomutovu oblékl speciální retro dresy oslavující 80 let Baníku, zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech. Přestože domácí většinu zápasu vedli, Chomutov vždy dokázal zareagovat a nakonec rozhodly až nájezdy, ten klíčový proměnil domácí Martin Osmík. Západočeši tak navázali na sobotní překvapivé vítězství proti Přerovu, naopak Piráti protáhli šňůru bez výhry už na šest zápasů.
Překvapení se zrodilo ve Frýdku-Místku, kde domácí porazili 4:1 Vsetín.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|1
|1
|2
|43:21
|33
|2
Litoměřice
|14
|9
|0
|2
|3
|46:29
|29
|3
Přerov
|14
|7
|2
|1
|4
|38:33
|26
|4
Jihlava
|13
|8
|1
|0
|4
|33:30
|26
|5
Kolín
|14
|6
|1
|3
|4
|39:31
|23
|6
Vsetín
|15
|4
|5
|1
|5
|44:42
|23
|7
Zlín
|14
|6
|1
|1
|6
|41:38
|21
|8
Třebíč
|14
|5
|2
|2
|5
|34:39
|21
|9
Poruba 2011
|14
|6
|0
|2
|6
|40:39
|20
|10
Frýdek-M.
|14
|5
|1
|3
|5
|38:37
|20
|11
Sokolov
|13
|1
|6
|0
|6
|28:37
|15
|12
Chomutov
|15
|4
|0
|3
|8
|36:49
|15
|13
Tábor
|14
|4
|0
|2
|8
|34:44
|14
|14
Pardubice B
|14
|1
|2
|1
|10
|26:51
|8
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup