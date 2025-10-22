Předplatné

Sparta - Vítkovice 5:4pp. Domácí přišli o čtyřgólový náskok, pak rozhodl Krejčík

Radost hokejistů pražské Sparty
Radost hokejistů pražské SpartyZdroj: Michal Beránek / Sport
Jaroslav Nedvěd na střídačce hokejové Sparty
Vítkovický útočník Anthony Nellis ve třetí třetině neproměnil trestné střílení
Anthony Nellis proti Spartě snižoval na 2:4
Michael Špaček Dominika Hrachovinu v trestném střílení nepřekonal
Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Šarvátka mezi hráči Sparty a Vítkovic
15
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Hokejistům Sparty den po porážce s Třincem (1:4) hrozila další blamáž. Na domácím ledě ještě v průběhu druhé třetiny vedli nad Vítkovicemi 4:0, hostujícímu týmu se ale postupně podařilo utkání srovnat a dovést do prodloužení. V jeho úvodu nakonec o výhře Sparty rozhodl Jakub Krejčík.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE Po prodl.
54

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Olomouc16901640:4028
5Č. Budějovice16900748:3727
6Pardubice16721646:3826
7Vítkovice16632550:4326
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10Sparta17620948:4622
11K. Vary16701835:3922
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

