Tabellini: Nymburk byl ke mně laskavý. V Paříži chci mladý štáb, o NBA nepřemýšlím

Už je ve Francii a čeká na něj největší výzva kariéry. Francesco Tabellini minulý týden přicestoval do Paříže, aby převzal posledního francouzského mistra v basketbalu a ambiciózního účastníka Euroligy. Bývalý kouč Nymburka přichází do prostředí, které nedávno vychovalo dva trenéry pro NBA. „Celý život na sebe vyvíjím tlak. Možný byl i návrat do Itálie, ale tohle bylo o výzvě, kterou jsem chtěl," říká Tabellini v rozhovoru pro iSport.

Proč Paříž sáhla právě po vás? Sledovali její zástupci cestu Nymburka Ligou mistrů?

„Mezi basketbalem, který hráli v posledních sezonách, a hrou, kterou jsme rozvíjeli v Nymburce, je evidentní podobnost. Paříž má jasnou vizi a je odhodlána pokračovat v tomto herním stylu. Generální manažer klubu James Newman sleduje opravdu spoustu zápasů a dá na analýzu dat. Pravděpodobně to začalo tak, že narazil na naše zápasy v Lize mistrů a líbilo se mu, co viděl.“

Kdy jste se poprvé dozvěděl, že se o vás zajímá takový euroligový klub?

„Dostali jsme se do kontaktu poměrně brzy v průběhu sezony, ale byla to hlavně shoda náhod. Zjistili jsme, že naše basketbalové vize jsou společné. Na začátku to byly jen rozhovory mezi lidmi, kteří sdílejí stejnou basketbalovou filozofii. Byl jsem prostě rád, že mohu mluvit o basketbalu s někým, kdo tento styl přivedl na nejvyšší evropskou úroveň a prokázal jeho konkurenceschopnost. V tu chvíli jsem o možnosti vstoupit do klubu vůbec nepřemýšlel.“

Zajímavě řečeno. Bylo vůbec ve hře setrvání v Nymburce, když tam byla dobře rozdělaná práce?

„V Nymburce jsem měl smlouvu a cítil jsem se nesmírně ceněný ze strany majitelů, vedení a vlastně celého klubu. Dokonce mi nabídli, že