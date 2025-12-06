Clash 14 ONLINE: první postupy v pyramidě. Starosta Novotný po bombách do hlavy skončil
Akce Clash 14 nesoucí tentokrát podtitul Last Man Standing se vrací do Sportovní haly v pražských Holešovicích. Už tradiční bojovníky a tváře doplňuje několik nováčků. Premiérově také dochází na pyramidu osmi bojovníků, z nichž každý musí porazit tři soupeře. Vítěz bere rovný milion korun. V této části kromě osvědčených jmen, jako jsou Jaroslav Kotlár nebo Jan Rybka, se představil například navrátilec z vězení a bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který po těžkých ranách do hlavy skončil. Hlavní zápas obstará boxerský souboj někdejších kulturistů. Svalovec a influencer Jakub Enžl vyzve zkušenějšího chasníka Karlose Bendu, jenž se ovšem věnuje především MMA. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 6. prosince 2025
Poslední pyramidové čtvrtfinále svedlo proti sobě vyrýsovaného svalovce, kulturistu a fitness trenéra Antonína Hodana proti Pavlu Novotnému. Bývalý starosta Řeporyjí a král bulváru, který se nedávno vrátil z vězení, nemohl mít pražádnou šanci. Jak jen napadlo pořadatele tyhle borce dát proti sobě. Ihned po startu Novotný schytal tvrdý low kick a vzápětí high kick do hlavy. Novotný padl k zemi, ale dokázal se zvednout. To samé se záhy opakovalo. Novotný měl tvrdou hlavu a postavil se i po druhé bombě. Dokonce se pak na protivníka rozeběhl a zkusil zaútočit. Nechtěl se vzdát, avšak chvilku po třetím počítání sudí tenhle souboj ukončil. I když to vypadalo, že by Novotný dokázal snad ještě pokračovat.
Vítěz: Antonín Hodan, 1. kolo, TKO
Konečně vyrovnaný zápas. Ten svedli bývalý kulturista René Blahovský a Jan Rybka. Tiktoker se proti zkušenému kulturistovi držel, je fakt, že Rendis musel tentokrát do postoje a nemohl se věnovat efektivnímu wrestingu seshora jako obvykle. Rybka byl i tak dvakrát počítán a jeho amatérské trefy favorit vykrýval. Rybka se přesto málem dostal k solidnímu kolenu do hlavy soupeře a konečně oba borci přelezli dokonce dvě kola. Na začátku toho třetího přišlo rozuzlení. Rendys pravým hákem soka srazil k zemi a po dalším počítání přišel konec.
Vítěz: René „Rendys“ Blahovský, 3. kolo, TKO
Pyramida pokračuje. Ve svém čtvrtfinále se představili Kotlár "Security" a Natan „Kraken“ Marcoń. Na Poláka se pískalo, publikum tak bylo jasně na straně Kotlára. Opět jsme se nedočkali dlouhého souboje, hotovo bylo už v prvním kole. Kotlár začal zuřivě, ale skoro nic netrefil, takže Marcońovi stačilo si na šanci počkat. Jeden pořádný a dobře mířený úder na bradu zápas ukončil. Kotlár upadl, ale určitě by mohl pokračovat. Svou bitvu proto spíše vzdal....
Vítěz: Natan „Kraken“ Marcoń, 1. kolo, TKO
A šlo se do avizované pyramidy. V prvním čtvrtfinále celkového boje o milion korun šli do sebe jako první Filip Rudolf a Tomáš Pollák. Ačkoli oba měli zkušenosti z boxu, resp. kickboxu, šlo o jednostrannou záležitost. Rudolf po každé ráně prakticky padl k zemi a proto následovalo brzké TKO.
Vítěz: Tomáš Pollák, 1. kolo, TKO
Holešovická hala se zaplnila už na předzápasy. Program zahájil souboj Pavla „Snejkse“ Měsíčka a Petera „Kobry“ Kutky. Snejks do souboje vlétl wrestlingově a při druhém pokusu o strh Snejks uvízl v náručí Kobry, jenž nasadil tzv. prezidentskou gilotinu. Snejks porážku odklepal Kutka hlasitě slavil ještě dlouho v útrobách arény.
Vítěz: Peter Kutka, 1. kolo, submise
Clash 14: Program, hlavní karta, zápasy
Zápas
Kategorie
Karlos Benda vs. Jakub Enžl
Box
Finále pyramidy
Patrik Záděra vs. Josef "Tyson" Škop
Box v malých rukavicích
Marek "Datel" Valášek vs. Král Pablo
Streetfight
|Semifinále pyramidy
Semifinále pyramidy
Pali Hari vs. Václav "Baba Jaga" Mikulášek
Box, K-1, MMA
Nikola "Poky" Grundzová vs. Lucie Široká
MMA
Pomalu Snejks vs. Peter Kuťka
MMA
Natan Marcoń vs. Jarda Kotlár
Čtvrtfinále pyramidy
Filip Rudolf vs. Tomáš Pollák
Čtvrtfinále pyramidy
Jan Rybka vs. René Blahovský
Čtvrtfinále pyramidy
Antonín Hodan vs. Pavel Novotný
Čtvrtfinále pyramidy
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars/Clash
- Clash of the Stars 1: Kromě influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Turnaj v Brně završil boxerský souboj někdejšího kulturisty Karlose Bendy s kontroverzním bijcem Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Prvně jmenovaný porazil bojovníka zaskakujícího za zraněného Jaromíra Soukupa. Podle promotéra Tomáše Le Syho mělo jít o poslední akci série turnajů pod úspěšnou značkou, ale v průběhu večera boss oznámil, že v březnu bude pokračovat pod zkráceným názvem Clash a s novým logem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: MMA Organizace Clash novou éru. Pod zkráceným názvem se vrátila do Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích. Jedním z hlavních taháků byl duel mezi Sámerem Issou a Martinem Kociánem, ve kterém slavil účastník Superstar 2004. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Pro první zahraniční zastávku si organizace Clash vybrala Slovensko. Jedním z vrcholů akce s podtitulem „Revenge“ byl i souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem. Český podnikatel schytal ve třetím kole tvrdé K.O. a prohrál. Hlavní duel večera ovládl Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi za necelé dvě minuty. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 13: Hlavní zápas galavečeru Clash 13 v Pardubicích obstaral souboj starých známých z vězení Lea Beránka s Kotlárem Security. O pozici šéfa nápravného zařízení se šli pobít do klece. Rapper ovšem selhal v roli favorita a dočkal se diskvalifikace.. Více čtěte ZDE>>>