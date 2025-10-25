Kuchař Babica po zápase Sparty ve spárech chorvatské policie: Zavařil si!
Magnet na průšvihy, anebo jen smolař? Populární televizní kuchař Jiří Babica (64) vyrazil se Spartou na duel Konferenční ligy do Rijeky. Kvůli dešti se hrálo dva dny, Letenští rupli 0:1 a česká celebrita navrch měla trable s policií!
Jste v pořádku?
„Já jsem naprosto v pořádku.“ (smích)
Co se v Chorvatsku stalo? Video, jak vás těžkooděnci odvádí do dodávky, vypadá docela dramaticky...
„Šlo jen o kontrolu občanky. Normálně mě zkontrolovali a zase pustili.“
Co jste provedl?
„Šel jsem z fotbalu dřív, to byl můj problém. Hostující fanoušci musejí vždy čekat, až se vyprázdní stadion a teprve pak společně odejít. Jenže já jsem potřeboval být někde na jiném srazu, no a proto jsem šel dřív, což nesmíte. Odvedli mě do auta, řekli, ať si sednu, zkontrolovali občanku, zase mi jí dali a já šel.“
Byli na vás policisté hodní?
„Jo, jo, v pohodě. Tak je to jejich práce.“
Nemáte teď těch trablů s fotbalem nějak moc? Konflikt s fandou na Letné, nyní tohle...
„Hm... Jednak jsem velikej, a pak všichni mě znaj. Když něco udělá Pepa Vodňášek, nikdo si ho ani nevšimne.“
Mimochodem, má incident z Letné nějakou dohru? Omluva? Vyšetřování? Žaloba?
„Kdepak, nic z toho, vždyť se nic nestalo. Psalo se, že padla nějaká rána pěstí, ale žádná nebyla. My jsme seděli dole a neviděli přes banner, který tam spustili, tak se šlo nahoru, ať se sundá, protože 500 lidí kouká do plastu. Nic víc, všechny ty zkazky jsou vyšlehaný.“
Jste horlivý sparťan?
„Mám to takhle od dětství, šedesát let na Spartu chodím. Děda tam fandil už v roce 1912, táta byl předseda Sparta klubu, máme to v genech. Ven ale moc necestuji. Na posledním výjezdu jsme byli někdy před dvanácti lety na Chelsea, tak jsme se teď jeli projet do Rijeky. Vážně povedený výlet...“(smích)
Coby známý kulinář, ochutnal jste v Chorvatsku nějakou tamní specialitku?
„Jo, dal jsem si chobotničku, to mi chutnalo. Aspoň něco dobrého na tom výletě.“