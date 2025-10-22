Předplatné

Sparta v Rijece: vedle kapitána chybí i motor zálohy. Extrémní počasí, čeká se silný déšť

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Impotentní kolo, Slavia jako nároďák a pomalá Sparta. Baník klesá dál, co Hyského posily? • Zdroj: iSport.cz
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
22
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Letíte do Chorvatska, čekali byste přívětivé počasí. Koupání v moři, pak zápas. Pro Spartu se však zájezd do Rijeky, kde ve čtvrtek v podvečer odehraje druhý zápas v Konferenční lize, mění v nejistou záležitost. Chybí jí kapitán, velmi silný člen základního kádru, navíc panuje velká nejistota ohledně počasí.

Vítěz Davis Cupu, bývalý skvělý tenista a také velký sparťan Radek Štěpánek už je v Rijece. Ve středu ráno vyvěsil na své sociální sítě „storíčko“, na němž je vidět, že je v turistické metropoli parádní počasí.

Jenže výhled mluví úplně jinak. Nejistě.

Zaprvé se neví, zda budou fanoušci zavření v pověstné kleci na místním stadionu pro necelých devět tisíc diváků. Tak se děje při rizikových zápasech. Teprve se bude dohadovat, zda opatření odnesou také sparťanští fans.

Zadruhé jde o počasí. Na pobřeží Jaderského moře totiž v poslední době prší. „Není to moc na koupání,“ usmívá se trenér Jiří Plišek, jenž aktuálně působí v roli šéfa mládežnické akademie Hajduku Split.

Pro oblast Rijeky platí oranžové varování, tedy druhý nejvyšší stupeň, kvůli extrémním srážkám a silnému větru. K tomu přibývá ještě žluté varování před bouřkami. Podle aktuálních údajů by během čtvrtka mohlo spadnout přes padesát milimetrů srážek, což odpovídá přibližně čtrnácti dnům běžného deště v Česku.

Navíc v čase výkopu, konkrétně před devatenáctou hodinou, má být liják ultrasilný. Podle meteorologů má v průběhu utkání spadnout zhruba patnáct milimetrů srážek.

Sparta se s tím bude muset vypořádat. Stejně jako s absencemi. Chybí dlouhodobí marodi Elias Cobbaut a Magnus Kofod Andersen. Na marodce je také Dominik Hollý a stejně jako na Slovácku kapitán Lukáš Haraslín. Navíc přibyl letitý motor zálohy Lukáše Sadílek.

#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2AEK Larnaka11004:03
3Lech Poznań11004:13
3Sparta11004:13
5FC Lausanne11003:03
6Celje11003:13
7Crystal Palace11002:03
8Vallecano11002:03
8Raków11002:03
10Fiorentina11002:03
11Šachtar11003:23
12Štrasburk11002:13
13Jagiellonia11001:03
13Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17KF Drita10101:11
18KuPS10101:11
19Shelbourne10100:01
20Häcken10100:01
21Aberdeen10012:30
22Slovan Bratislava10011:20
23Omonia Nikósie10010:10
24Varšava10010:10
25Hamrun10010:10
26Rijeka10010:10
27AEK Atény10011:30
28Olomouc10010:20
28Kyjev10010:20
28Škendija10010:20
31Universitatea Craiova10010:20
32Rapid Vídeň10011:40
33Shamrock10011:40
34Breidablik10010:30
35AZ Alkmaar10010:40
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů