Sparta v Rijece: vedle kapitána chybí i motor zálohy. Extrémní počasí, čeká se silný déšť
Letíte do Chorvatska, čekali byste přívětivé počasí. Koupání v moři, pak zápas. Pro Spartu se však zájezd do Rijeky, kde ve čtvrtek v podvečer odehraje druhý zápas v Konferenční lize, mění v nejistou záležitost. Chybí jí kapitán, velmi silný člen základního kádru, navíc panuje velká nejistota ohledně počasí.
Vítěz Davis Cupu, bývalý skvělý tenista a také velký sparťan Radek Štěpánek už je v Rijece. Ve středu ráno vyvěsil na své sociální sítě „storíčko“, na němž je vidět, že je v turistické metropoli parádní počasí.
Jenže výhled mluví úplně jinak. Nejistě.
Zaprvé se neví, zda budou fanoušci zavření v pověstné kleci na místním stadionu pro necelých devět tisíc diváků. Tak se děje při rizikových zápasech. Teprve se bude dohadovat, zda opatření odnesou také sparťanští fans.
Zadruhé jde o počasí. Na pobřeží Jaderského moře totiž v poslední době prší. „Není to moc na koupání,“ usmívá se trenér Jiří Plišek, jenž aktuálně působí v roli šéfa mládežnické akademie Hajduku Split.
Pro oblast Rijeky platí oranžové varování, tedy druhý nejvyšší stupeň, kvůli extrémním srážkám a silnému větru. K tomu přibývá ještě žluté varování před bouřkami. Podle aktuálních údajů by během čtvrtka mohlo spadnout přes padesát milimetrů srážek, což odpovídá přibližně čtrnácti dnům běžného deště v Česku.
Navíc v čase výkopu, konkrétně před devatenáctou hodinou, má být liják ultrasilný. Podle meteorologů má v průběhu utkání spadnout zhruba patnáct milimetrů srážek.
Sparta se s tím bude muset vypořádat. Stejně jako s absencemi. Chybí dlouhodobí marodi Elias Cobbaut a Magnus Kofod Andersen. Na marodce je také Dominik Hollý a stejně jako na Slovácku kapitán Lukáš Haraslín. Navíc přibyl letitý motor zálohy Lukáše Sadílek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
