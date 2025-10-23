Znalec Chorvatska Plíšek: Sparta je favorit. Rijeka v létě asi něco zanedbala
PŘÍMO Z RIJEKY | Chorvatský fotbal má v merku. Aby ne. Vždyť sedí na židli ředitele akademie klubu z nejslavnějších, samotného Hajduku Split. Jiří Plíšek, trenér, který vedl v české lize Hradec Králové, Teplice či Slovácko, navíc působil ve strukturách Sparty i Slavie, tuší, co čeká Letenské ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy v Rijece.
Sparta by měla být favorit, ne?
„Je to tak a myslím, že i v Chorvatsku je Sparta vnímána jako klub, který má zaprvé velkou tradici, zadruhé je to nejúspěšnější tým v české historii a zatřetí se tady v rámci pohárových zápas běžně porovnává finanční hodnota mužstva.“
Tu má Sparty výrazně vyšší, podle webu Trnasfermarkt konkrétně o 40 milionů eur (76 ku 36 milionům).
„Ano, a je ještě jedna věc, která se diskutuje. Je to vliv Briana Priskeho. Zažil dva skvělé roky, po neúspěšném ročníku ve Feyenoordu se vrátil a Sparta zase jede. Je vnímána s velkým respektem jako velký favorit. A to nejen papírový.“
V čem vy osobně vidíte jeho vliv?
„Beru to s odstupem, ale řekl bych, že je v první řadě velký profesionál, soustředí se velmi intenzivně na svoji práci. Naprosto přesně ví, jaká je jeho role, umí uchránit tým před okolím a tlakem, který by mu mohl ublížit. Ví přesně, jaká je jeho vize, cíl, jak se k němu dopracovat. Je tu však ještě jedna důležitá věc.“
Co myslíte?