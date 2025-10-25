Další potíž pro sparťana Babicu. Po konfliktu na derby ho zadrželi v Rijece
PŘÍMO Z RIJEKY | (Skoro) všechna čest sparťanským fans za výjezd do zalité Rijeky. Čtvrtek ve vodní a ledové lázni, čekání na pátek, pak prohra v dohrávaném zápase Konferenční ligy (0:1). Dost ran pro rudé příznivce. Přesto jich na druhý poločas zůstalo ze čtyř stovek takových osmdesát a hnali tým. Jeden z nich, navíc poměrně známý, se však dostal do problémů.
Při derby, které se hrálo před necelými třemi týdny, se Jiří Babica dostal do ostrého konfliktu s některými ultras Sparty. Nelíbilo se mu, že nevidí přes choreo. Proto ho začal strhávat, což je v této komunitě nepřípustné.
Reakce přišla velmi tvrdá. Kontroverzní kuchař byl zbit, podle některých svědectví dokonce dvakrát. Přesto na Spartu nezanevřel a vyrazil s ní do Rijeky, přímo do kotle, který je na stadionu Rujavica proměněn v klec.
V pátek fandil, ale po konci zápasu najednou zmizel. Později se objevilo video, že ho zadržela policie.
„Na začátku dohrávaného druhého poločasu byl ještě normálně mezi námi, ale po skončení zápasu v policejním autě,“ popsal jeden z příznivců Letenských.
Babica byl však propuštěn velmi rychle. „Žádnej bordel jsem nezaznamenal, mohli ho vzít jen za podezření na alkohol,“ řekl svědek. „Musím říct, že po minulém konfliktu na Spartě si to už Jirka Babica s fanoušky vyříkal a ti ho naopak vyvolávali a žádali policajty, aby ho propustili,“ doplnil.
To se stalo prakticky vzápětí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|20
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|21
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|23
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|25
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|26
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|28
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off