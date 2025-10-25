Předplatné

Další potíž pro sparťana Babicu. Po konfliktu na derby ho zadrželi v Rijece

Vraťte nám Jirku! Fanoušci Sparty protestují proti zadržení kuchaře Babici v Chorvatsku • Zdroj: iSport
Slavného kuchaře Jiřího Babicu zadržela v Rijece policie
Sparta prohrála v Rijece
V pátek už v Rijece na Briana Priskeho svítilo slunce
Utkání v Rijece sledují fanoušci z různých pozic
Jan Kuchta trefil tyč
Kaan Kairinen nastoupil do druhého poločasu
Jiří Fejgl, Pavel Baláž
PŘÍMO Z RIJEKY | (Skoro) všechna čest sparťanským fans za výjezd do zalité Rijeky. Čtvrtek ve vodní a ledové lázni, čekání na pátek, pak prohra v dohrávaném zápase Konferenční ligy (0:1). Dost ran pro rudé příznivce. Přesto jich na druhý poločas zůstalo ze čtyř stovek takových osmdesát a hnali tým. Jeden z nich, navíc poměrně známý, se však dostal do problémů.

Při derby, které se hrálo před necelými třemi týdny, se Jiří Babica dostal do ostrého konfliktu s některými ultras Sparty. Nelíbilo se mu, že nevidí přes choreo. Proto ho začal strhávat, což je v této komunitě nepřípustné.

Reakce přišla velmi tvrdá. Kontroverzní kuchař byl zbit, podle některých svědectví dokonce dvakrát. Přesto na Spartu nezanevřel a vyrazil s ní do Rijeky, přímo do kotle, který je na stadionu Rujavica proměněn v klec.

V pátek fandil, ale po konci zápasu najednou zmizel. Později se objevilo video, že ho zadržela policie. 

„Na začátku dohrávaného druhého poločasu byl ještě normálně mezi námi, ale po skončení zápasu v policejním autě,“ popsal jeden z příznivců Letenských.

Babica byl však propuštěn velmi rychle. „Žádnej bordel jsem nezaznamenal, mohli ho vzít jen za podezření na alkohol,“ řekl svědek. „Musím říct, že po minulém konfliktu na Spartě si to už Jirka Babica s fanoušky vyříkal a ti ho naopak vyvolávali a žádali policajty, aby ho propustili,“ doplnil.

To se stalo prakticky vzápětí.

Kuchař Jiří Babica: Zmlátili ho na derby! • Blesk

