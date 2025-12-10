Předplatné

Craiova vs. Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Fotbalisté Sparty výhrou ve Varšavě výrazně přispěli českému koeficientu v boji o další přímý postup do Ligy mistrů
Fotbalisté Sparty výhrou ve Varšavě výrazně přispěli českému koeficientu v boji o další přímý postup do Ligy mistrůZdroj: x.com/@ACSparta_CZ
Trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci před utkání s Legií Varšava
Sparťan Angelo Preciado v duelu proti Olomouci
Útočník Sparty Albion Rrahmani překonává Jana Koutného z Olomouce
Zkušený obránce Sparty Pavel Kadeřábek
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín se těžce zvedá ze hřiště
6
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Fotbalisté Sparty se v pátém utkání Konferenční ligy střetnou s rumunskou Craiovou. Letenští by si vítězstvím mohli stvrdit jarní účast v pohárové Evropě. Zápas začíná ve čtvrtek od 18:45. Kde sledovat Universitatea Craiova vs. Sparta Praha živě?

Vše o utkání Universitatea Craiova vs. Sparta Praha

Datum a čas: čtvrtek 11. prosince, 18:45

Místo konání: Stadionul Ion Oblemenco (Craiova)

Ligová fáze: Konferenční ligy

Rozhodčí: Jasper Vergoote (Belgie)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Universitatea Craiova vs. Sparta Praha živě v TV?

Jak si povedou Sparťané v dalším duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Universitatea Craiova vs. Sparta začíná 11. prosince od 18:45.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Zlatá střední

249 Kč

Sparta v evropských pohárech 2025/26

Letenští zvládli postoupit do Konferenční ligy. Los jim přidělil shůdné soupeře, po kterých vede cesta do jarní fáze soutěže. Spartu nyní čeká Universitatea Craiova a vítězstvím by si mohla zajistit postup do vyřazovací části.

Sparta v Konferenční lize 2025/26

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

