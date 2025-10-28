Nové Sady nemohou proti Plzni využít tribuny. Sviňárna, zlobí se kapitán. FAČR vysvětluje
Pohárová pohádka Nových Sadů, divizního klubu z olomouckého sídliště, dostala trhliny. Po vyřazení prvoligové Sigmy ve 3. kole MOL Cupu se outsider chystá na středeční duel s Plzní, nicméně jeho fanoušci, kterých se čekalo kolem dvou tisíc, přišli o komfort. FAČR z bezpečnostních důvodů zakázala znovu použít ty stejné montované tribuny jako před měsícem. „Tehdy byly využity bez souhlasu řídícího orgánu soutěže,“ vysvětluje asociace.
V pondělí večer tak zasedl výkonný výbor FK Nové Sady a rozhodl o ukončení prodeje vstupenek, kterých do té doby prodal přes tisíc (za tři sta korun pro dospělé, za stovku pro děti). „Moc nás to mrzí, ale jiná možnost nám nezbývala. Omlouváme se našim fanouškům,“ říká předseda Josef Ondroušek.
Jde o to, že využití montovaných tribun při utkáních pořádaných FAČR není možné z bezpečnostních důvodů. „Vyplývá to také z ustanovení Soutěžního řádu FAČR podpořeného stanoviskem Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR. Dodržení a respektování pravidel v této oblasti a zajištění maximální bezpečnosti všech diváků jsou zcela zásadními hodnotami, které nelze obcházet,“ popisuje FAČR.
Podle asociace nebyly montované tribuny ze zářijového utkání proti Sigmě Olomouc využity se souhlasem řídícího orgánu, přitom stejná konstrukce byla použita rovněž na duelu Horní Ředice-Slovácko (1:2), který se hrál o den dřív než hanácké derby.
„Tribuny musí být stabilní konstrukce, založené na nosných základech a nesmí být postavené na jakýchkoli trubkových/lešenářských konstrukcích – platformách, či je obsahovat. Materiál, návrh a konstrukce tribun musí být zřetelně určené pro trvalé používání – kolaudace na dobu neurčitou,“ píše FAČR Novým Sadům v dopise podepsaným Tomášem Bártou z 21. října.
„Ta firma, co tribuny instaluje, samozřejmě má patřičné oprávnění a povolení něco takového instalovat, ale FAČR...“ uvádí na svém twitterovém účtu rozzlobený kapitán divizního celku Aleš Rus, který to bere jako podraz. „Za mě je to flusnutí do tváře všem lidem, co se starají a fandí klubu, který takový zápas nemusí zažít sto let. Sviňárna nejhrubšího zrna.“
Za mě je to flusnutí do tváře všem lidem co se starají a fandí klubu, který takový zapas nemusí zažít sto let a sviňárna nejhrubšího zrna. @LFAcze@FACR_Asociace#podporamaterskyfotbal— Ales Rus (@alan_rush18) October 27, 2025
Olomoucký klub se snažil ještě vyjednat výjimku u předsedy FAČR Davida Trundy a místopředsedy Zdeňka Grygery, leč neúspěšně. Resumé je tedy takové, že ve středu od 14 hodin sice na sídliště dorazí špičková Viktoria, ale spousta lidí přes hradby těl plzeňské hvězdy možná ani neuvidí. „Bereme to jako fakt, zákaz nebudeme obcházet. Samozřejmě je komplikací, že tolik lidí v našem areálu nebude mít takový komfort, ale nemáme s tím co dělat...“ uzavírá Ondroušek.